Kyle Kuzma quebra silêncio sobre rumores de troca

Kyle Kuzma é um dos nomes dos rumores de troca da NBA. Enquanto está em um time em reconstrução, o ala-pivô ainda é visto como um nome capaz de adicionar qualidade em uma franquia que seja candidata ao título. Assim, diversos times interessados devem surgir até o prazo de trocas, no dia 6 de fevereiro.

Os rumores de troca, porém, ainda não tinham uma posição de Kyle Kuzma. Embora as notícias circulem há semanas, ele resolveu se pronunciar somente esta semana. Em entrevista ao Washington Post, o jogador do Washington Wizards não deu detalhes, mas não negou que pode se despedir da equipe.

“Vamos ver como as coisas acontecem. No ano passado, foi o momento certo para ficar depois de assinar o contrato. No entanto, foi mais uma questão da temporada passada. Não tivemos novas conversas, nem falamos sobre ser trocado. Então, é a primeira vez que estou falando sobre isso”, relatou Kuzma.

Publicidade

De fato, o ala-pivô renovou com o Wizards na temporada passada. Seu acordo, iniciado este ano, é de quatro campanhas no valor de US$ 90 milhões. Porém, é improvável que ele fique até o final na sua atual equipe.

Por conta do valor, principalmente, o time de Washington o vê como uma peça de valor no mercado. Então, de acordo com Marc Stein, da plataforma Substack, a diretoria planeja enfim trocá-lo para dar sequência ao processo de remontada do elenco.

Publicidade

Leia mais!

“A crença crescente na NBA é de que o Wizards está ansioso para trocar Kuzma nas próximas seis semanas. Além disso, ele também quer sair, uma vez que a franquia tem um recorde de quatro vitórias e 22 derrotas, mal tentando ser competitiva à medida que se aproximar o Draft, que está recheado de talentos”, informou Stein.

O Wizards, inclusive, não deve encontrar dificuldades para negociar Kyle Kuzma antes do Draft. Em dezembro, Brett Siegel, do portal Clutch Points, indicou que ao menos cinco times estariam interessados.

Segundo o jornalista, o ala tem um mercado forte, com equipes como Golden State Warriors, Portland Trail Blazers, Sacramento Kings, Indiana Pacers e o Detroit Pistons de olho em um negócio. Siegel também destacou o interesse anterior do Los Angeles Lakers, do Miami Heat e do Cleveland Cavaliers.

Publicidade

O Milwaukee Bucks também deseja Kuzma. No entanto, Siegel observou que adquiri-lo seria “impossível” devido às restrições do segundo teto salarial sob o novo acordo coletivo da NBA.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA