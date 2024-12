Com o final de ano próximo, rumores de troca de jogadores ganham força na NBA e Kyle Kuzma é um dos nomes que mais atrai interesse. De acordo com Brett Siegel, do portal Clutch Points, o ala do Washington Wizards é um dos atletas mais cobiçados em toda a liga. Ao menos, cinco times teriam interesse em contratá-lo.

De acordo com o jornalista, Kuzma tem um mercado forte, com equipes como Golden State Warriors, Portland Trail Blazers, Sacramento Kings, Indiana Pacers e o Detroit Pistons interessadas. Siegel também destacou o interesse anterior do Los Angeles Lakers, do Miami Heat e do Cleveland Cavaliers.

O Milwaukee Bucks também deseja Kuzma. No entanto, Siegel observou que adquiri-lo seria “impossível” devido às restrições do segundo teto salarial sob o novo acordo coletivo da NBA.

Assim, Kuzma está no primeiro ano de um contrato de quatro anos, no valor de US$90 milhões, assinado na última offseason. Ele ganha US$23,5 milhões na atual temporada, com seu salário anual diminuindo US$2,1 milhões a cada ano até 2026/27.

Apesar de a estrutura do contrato torná-lo uma boa opção, o desempenho de Kuzma nesta temporada caiu. O jogador está com médias de 15.8 pontos, 5.6 rebotes e 1.9 assistências por jogo, com 42% nos arremessos e 27,6% nas bolas de três. Portanto, os piores números de sua carreira.

Então, as médias são diferentes da melhor temporada de sua carreira, em 2023/24, quando registrou 22.2 pontos, 6.6 rebotes e 4.2 assistências por jogo.

O péssimo início do Wizards, com três vitórias em 22 jogos em 2024/25, aumenta a chance Kuzma sair antes do prazo para trocas, no dia 6 de fevereiro. Com Washington focando em sua reconstrução, o jogador é um alvo para times que buscam reforços.

Então, o mercado da NBA também menciona outros jogadores como Jonas Valanciunas, cujo nome tem sido ligado ao Los Angeles Lakers nas últimas semanas. Agora é um momento em que o interesse em Kuzma e outros atletas deve crescer. Times como Brooklyn Nets e o próprio Wizards são vistos como grandes “vendedores”. Os dois têm jogadores que atraem interesse ao redor da liga.

Com várias franquias de olho, Kyle Kuzma deve sair em troca do Wizards e reforçar algum time de playoffs na NBA. Contudo, o ala precisa melhorar seu jogo caso queira ser uma adição positiva. Afinal, sua chegada deve ser custosa para qualquer equipe que quiser adquiri-lo. Dessa forma, é chance dele voltar para times que concorrem ao título, após ser campeão em 2020, pelo Lakers.

