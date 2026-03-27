Kon Knueppel bate recorde e Hornets vence Knicks

O Charlotte Hornets de LaMelo Ball e Kon Knueppel continua sendo a sensação da NBA em 2025/26 e venceu o New York Knicks. Em um jogo contra um dos candidatos ao título do Leste, a equipe de North Carolina mostrou que pode e quer incomodar nos playoffs, com uma atuação de absoluto controle. O time de Jalen Brunson, que parecia pronto para assumir a segunda posição do Leste, perdeu terreno nos últimos dois dias.
Apesar do ano fantástico de Cooper Flagg pelo Dallas Mavericks, será difícil tirar o prêmio de Calouro do Ano de Kon Knueppel. O ala-armador, aliás, se tornou o primeiro jogador da história da NBA a atingir 250 bolas triplas em uma temporada, antes de completar 22 anos. Em suma, o mais jovem de todos os tempos a fazê-lo. Vale lembrar que ele já é o calouro com mais bolas triplas na história da liga.
O Charlotte Hornets conquistou sua quinta vitória seguida. Mas quando se olha o cenário geral, é ainda mais incrível. Afinal, a equipe ganhou 23 dos últimos 29 jogos que disputou. Assim, chegando a 39 vitórias em 73 partidas, o time segue na nona posição do Leste e tentando subir para o top-6, que garante vaga direta na pós-temporada. O próximo duelo é no sábado (28) contra o Philadelphia 76ers, um confronto direto.
Enquanto isso, o New York Knicks viu sua forte sequência de sete triunfos seguidos ser encerrada nessa quinta-feira (26). A derrota foi importante, e ficou ainda maior com a vitória do Boston Celtics sobre o Oklahoma City Thunder. Assim, a franquia volta a perder algum terreno na disputa da segunda posição da conferência, estacionando no terceiro posto com 48 triunfos em 74 jogos. No domingo (29), visitam o Oklahoma City Thunder.
Escalações
Charlotte chegou com duas baixas. Os jovens alas Tidjane Salaun e Liam NcNeeley não atuaram. Ainda assim, isso não influenciou em nada a rotação habitual de Charles Lee, que teve o seguinte quinteto titular para Hornets x Knicks: LaMelo Ball, Kon Knueppel, Brandon Miller, Miles Bridges e Moussa Diabate.
Enquanto isso, New York segue com duas baixas importantes no banco de reserva. Miles McBride (fora desde a trade deadline) e Landry Shamet. Mas o quinteto titular de Mike Brown também foi o titular: Jalen Brunson, Josh Hart, Mikal Bridges, O.G Anunoby e Karl-Anthony Towns.
Destaques
O começo de jogo do Charlotte Hornets foi avassalador. Nos primeiros minutos, foi impressionante ver o ritmo e a fluidez ofensiva da equipe jogando em casa com uma torcida empolgada. Dez pontos para LaMelo Ball e outros 16 combinados para Kon Knueppel e Brandon Miller, fazendo o Hornets abriu uma vantagem de mais de dez pontos ainda no primeiro quarto.
Porém, houve resposta. Ela se materializou, acima de tudo, em Jalen Brunson. O craque de New York marcou 17 pontos apenas no primeiro período. Os minutos do armador ao lado de alguns nomes da segunda unidade recuperaram o ritmo da equipe. Por fim, os primeiros 12 minutos tiveram momentos distintos, mas com ataques que mostraram sua força. A liderança era de Charlotte por 38 a 36.
Mas aí um fator novo entrou em cena. O ataque de New York sofreu nos minutos em que Brunson ficou no banco. O ataque ainda conseguiu tirar alguma coisa de Jordan Clarkson e O.G Anunoby, mas foi difícil se manter no jogo. A diferença de fluidez era muito clara. Do outro lado, Coby White viveu seu melhor momento e Charlotte abriu vantagem de dois dígitos outra vez antes do intervalo.
No terceiro quarto, a mesma dinâmica se seguiu. O ataque do Knicks estava travado. Aliás, a equipe somou 40 pontos entre o segundo e o terceiro período. A defesa, porém, melhorou. Mas Kon Knueppel entrou em seu grande momento da partida em Hornets x Knicks. O novato somou 11 pontos no período, incluindo uma bola do logo, chegando a cinco acertos na partida.
Charlotte chegou a abrir 20 pontos de frente no começo do último quarto. Uma enterrada de Miles Bridges parecia decidir a partida de vez no começo do quarto.
Porém, o Knicks construiu uma sequência de 18 a 6 que os trouxe de volta a partida. Outra vez a defesa se fez presente. No ataque, Josh Hart e Mikal Bridges enfim apareceram também. Mas apesar da boa defesa, a reação ofensiva foi tardia. A vantagem chegou a ficar em nove pontos com pouco mais de um minuto para o fim.
Ainda assim, Charlotte fechou a porta para qualquer chance de um colapso e fechou a partida em casa.
(48-26) New York Knicks 103 x 114 Charlotte Hornets (39-34)
Knicks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jalen Brunson
|26
|2
|13
|1
|0
|O.G Anunoby
|17
|3
|2
|0
|1
|Josh Hart
|16
|7
|4
|5
|0
|Mikal Bridges
|14
|0
|2
|0
|0
|Karl-Anthony Towns
|13
|3
|2
|0
|0
Três pontos: 11/29 (37.9%) / Anunoby: 5/9
Hornets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Kon Knuppel
|28
|11
|8
|0
|0
|LaMelo Ball
|22
|5
|6
|0
|0
|Brandon Miller
|21
|8
|3
|0
|0
|Miles Bridges
|17
|5
|3
|0
|0
|Coby White
|17
|3
|2
|0
|0
Três pontos: 16/41 (39%) / Knueppel: 6/10
Outros jogos da rodada
Além da vitória do Hornets de Kon Knueppel sobre o Knicks de Jalen Brunson, a rodada dessa quinta ainda contou com mais duas partidas. Então, confira os resultados e estatísticas desses duelos.
(25-49) New Orleans Pelicans 108 x 129 Detroit Pistons (53-20)
Pelicans
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Zion Williamson
|21
|6
|2
|2
|1
|Saddiq Bey
|17
|1
|3
|3
|0
|Jeremiah Fears
|13
|2
|6
|1
|0
|Dejounte Murray
|12
|7
|4
|3
|0
|Derik Queen
|11
|11
|2
|1
|0
Três pontos: 9/25 (36%) / Hawkins: 3/3
Pistons
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jalen Duren
|30
|10
|7
|2
|2
|Kevin Huerter
|22
|3
|2
|1
|0
|Daniss Jenkins
|19
|2
|9
|1
|0
|Tobias Harris
|12
|9
|7
|0
|1
|Ausar Thompson
|11
|4
|0
|3
|2
Três pontos: 15/28 (53.6%) / Jenkins: 5/7
(19-55) Sacramento Kings 117 x 121 Orlando Magic (39-34)
Kings
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|DeMar DeRozan
|33
|6
|11
|0
|0
|Daeqwon Plowden
|23
|3
|0
|0
|0
|Precious Achiuwa
|14
|9
|2
|2
|2
|Devin Carter
|14
|3
|4
|1
|0
|Malik Monk
|13
|2
|5
|1
|1
Três pontos: 14/33 (42.4%) / Plowden: 6/10
Magic
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Paolo Banchero
|30
|9
|7
|0
|0
|Desmond Bane
|23
|0
|6
|0
|0
|Tristan Da Silva
|18
|2
|2
|0
|0
|Jamal Cain
|11
|5
|2
|0
|0
|Wendell Carter Jr.
|10
|11
|0
|1
|1
Três pontos: 13/27 (48.1%) / Da Silva: 3/4
