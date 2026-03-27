Kon Knueppel bate recorde e Hornets vence Knicks

Rodada dessa quinta também contou com vitórias de Pistons e Magic

O Charlotte Hornets de LaMelo Ball e Kon Knueppel continua sendo a sensação da NBA em 2025/26 e venceu o New York Knicks. Em um jogo contra um dos candidatos ao título do Leste, a equipe de North Carolina mostrou que pode e quer incomodar nos playoffs, com uma atuação de absoluto controle. O time de Jalen Brunson, que parecia pronto para assumir a segunda posição do Leste, perdeu terreno nos últimos dois dias.

Continua após a publicidade

Apesar do ano fantástico de Cooper Flagg pelo Dallas Mavericks, será difícil tirar o prêmio de Calouro do Ano de Kon Knueppel. O ala-armador, aliás, se tornou o primeiro jogador da história da NBA a atingir 250 bolas triplas em uma temporada, antes de completar 22 anos. Em suma, o mais jovem de todos os tempos a fazê-lo. Vale lembrar que ele já é o calouro com mais bolas triplas na história da liga.

O Charlotte Hornets conquistou sua quinta vitória seguida. Mas quando se olha o cenário geral, é ainda mais incrível. Afinal, a equipe ganhou 23 dos últimos 29 jogos que disputou. Assim, chegando a 39 vitórias em 73 partidas, o time segue na nona posição do Leste e tentando subir para o top-6, que garante vaga direta na pós-temporada. O próximo duelo é no sábado (28) contra o Philadelphia 76ers, um confronto direto.

Continua após a publicidade

Enquanto isso, o New York Knicks viu sua forte sequência de sete triunfos seguidos ser encerrada nessa quinta-feira (26). A derrota foi importante, e ficou ainda maior com a vitória do Boston Celtics sobre o Oklahoma City Thunder. Assim, a franquia volta a perder algum terreno na disputa da segunda posição da conferência, estacionando no terceiro posto com 48 triunfos em 74 jogos. No domingo (29), visitam o Oklahoma City Thunder.

Escalações

Charlotte chegou com duas baixas. Os jovens alas Tidjane Salaun e Liam NcNeeley não atuaram. Ainda assim, isso não influenciou em nada a rotação habitual de Charles Lee, que teve o seguinte quinteto titular para Hornets x Knicks: LaMelo Ball, Kon Knueppel, Brandon Miller, Miles Bridges e Moussa Diabate.

Continua após a publicidade

Enquanto isso, New York segue com duas baixas importantes no banco de reserva. Miles McBride (fora desde a trade deadline) e Landry Shamet. Mas o quinteto titular de Mike Brown também foi o titular: Jalen Brunson, Josh Hart, Mikal Bridges, O.G Anunoby e Karl-Anthony Towns.

Destaques

O começo de jogo do Charlotte Hornets foi avassalador. Nos primeiros minutos, foi impressionante ver o ritmo e a fluidez ofensiva da equipe jogando em casa com uma torcida empolgada. Dez pontos para LaMelo Ball e outros 16 combinados para Kon Knueppel e Brandon Miller, fazendo o Hornets abriu uma vantagem de mais de dez pontos ainda no primeiro quarto.

Continua após a publicidade

Porém, houve resposta. Ela se materializou, acima de tudo, em Jalen Brunson. O craque de New York marcou 17 pontos apenas no primeiro período. Os minutos do armador ao lado de alguns nomes da segunda unidade recuperaram o ritmo da equipe. Por fim, os primeiros 12 minutos tiveram momentos distintos, mas com ataques que mostraram sua força. A liderança era de Charlotte por 38 a 36.

Mas aí um fator novo entrou em cena. O ataque de New York sofreu nos minutos em que Brunson ficou no banco. O ataque ainda conseguiu tirar alguma coisa de Jordan Clarkson e O.G Anunoby, mas foi difícil se manter no jogo. A diferença de fluidez era muito clara. Do outro lado, Coby White viveu seu melhor momento e Charlotte abriu vantagem de dois dígitos outra vez antes do intervalo.

Continua após a publicidade

Leia mais!

No terceiro quarto, a mesma dinâmica se seguiu. O ataque do Knicks estava travado. Aliás, a equipe somou 40 pontos entre o segundo e o terceiro período. A defesa, porém, melhorou. Mas Kon Knueppel entrou em seu grande momento da partida em Hornets x Knicks. O novato somou 11 pontos no período, incluindo uma bola do logo, chegando a cinco acertos na partida.

Charlotte chegou a abrir 20 pontos de frente no começo do último quarto. Uma enterrada de Miles Bridges parecia decidir a partida de vez no começo do quarto.

Porém, o Knicks construiu uma sequência de 18 a 6 que os trouxe de volta a partida. Outra vez a defesa se fez presente. No ataque, Josh Hart e Mikal Bridges enfim apareceram também. Mas apesar da boa defesa, a reação ofensiva foi tardia. A vantagem chegou a ficar em nove pontos com pouco mais de um minuto para o fim.

Continua após a publicidade

Ainda assim, Charlotte fechou a porta para qualquer chance de um colapso e fechou a partida em casa.

(48-26) New York Knicks 103 x 114 Charlotte Hornets (39-34)

Knicks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jalen Brunson 26 2 13 1 0
O.G Anunoby 17 3 2 0 1
Josh Hart 16 7 4 5 0
Mikal Bridges 14 0 2 0 0
Karl-Anthony Towns 13 3 2 0 0

Três pontos: 11/29 (37.9%) / Anunoby: 5/9

Continua após a publicidade

Hornets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Kon Knuppel 28 11 8 0 0
LaMelo Ball 22 5 6 0 0
Brandon Miller 21 8 3 0 0
Miles Bridges 17 5 3 0 0
Coby White 17 3 2 0 0

Três pontos: 16/41 (39%) / Knueppel: 6/10

Continua após a publicidade

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Hornets de Kon Knueppel sobre o Knicks de Jalen Brunson, a rodada dessa quinta ainda contou com mais duas partidas. Então, confira os resultados e estatísticas desses duelos.

(25-49) New Orleans Pelicans 108 x 129 Detroit Pistons (53-20)

Pelicans

Jogador PTS REB AST STL BLK
Zion Williamson 21 6 2 2 1
Saddiq Bey 17 1 3 3 0
Jeremiah Fears 13 2 6 1 0
Dejounte Murray 12 7 4 3 0
Derik Queen 11 11 2 1 0

Três pontos: 9/25 (36%) / Hawkins: 3/3

Continua após a publicidade

Pistons

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jalen Duren 30 10 7 2 2
Kevin Huerter 22 3 2 1 0
Daniss Jenkins 19 2 9 1 0
Tobias Harris 12 9 7 0 1
Ausar Thompson 11 4 0 3 2

Três pontos: 15/28 (53.6%) / Jenkins: 5/7

Continua após a publicidade

(19-55) Sacramento Kings 117 x 121 Orlando Magic (39-34)

Kings

Jogador PTS REB AST STL BLK
DeMar DeRozan 33 6 11 0 0
Daeqwon Plowden 23 3 0 0 0
Precious Achiuwa 14 9 2 2 2
Devin Carter 14 3 4 1 0
Malik Monk 13 2 5 1 1

Três pontos: 14/33 (42.4%) / Plowden: 6/10

Continua após a publicidade

Magic

Jogador PTS REB AST STL BLK
Paolo Banchero 30 9 7 0 0
Desmond Bane 23 0 6 0 0
Tristan Da Silva 18 2 2 0 0
Jamal Cain 11 5 2 0 0
Wendell Carter Jr. 10 11 0 1 1

Três pontos: 13/27 (48.1%) / Da Silva: 3/4

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA

Continua após a publicidade

Comentários
© Copyright 2007 - 2024 - jumperbrasil.com.br - Todos os direitos reservados.