Knicks tem problemas para estreia na NBA contra Celtics

O New York Knicks fará a sua estreia na temporada 2024/25 da NBA contra o Boston Celtics, fora de casa. E, para o duelo contra o atual campeão da liga, a equipe novaiorquina tem alguns problemas. Como se não bastasse possuir apenas 12 atletas com contratos garantidos no elenco, o Knicks não vai poder contar com algumas peças na abertura da campanha.

A princípio, o quinteto titular da equipe de Tom Thibodeau estará em quadra nesta terça-feira (22). Desse modo, Jalen Brunson, Mikal Bridges, Josh Hart, OG Anunoby e Karl-Anthony Towns vão para o jogo. Mas, as opções no banco de reservas serão escassas. Isso porque o pivô Mitchell Robinson ainda se recupera de uma cirurgia no tornozelo esquerdo. A expectativa é a de que ele volte às quadras em janeiro de 2025.

Além disso, Precious Achiuwa, outra opção para o garrafão do Knicks, está vetado. O camisa 5 sofreu uma distensão no músculo posterior da coxa esquerda. De acordo com a franquia, ele será reavaliado em um período de duas a quatro semanas. Com isso, Jericho Sims será o único pivô no banco do Knicks na estreia da nova temporada da NBA diante do Celtics.

Já no perímetro, Landy Shamet deslocou o ombro direito. Por conta da lesão, o Knicks resolveu dispensá-lo. Mas, de acordo com Shams Charania, da ESPN, a equipe tem a intenção de trazê-lo de volta assim que ele se recuperar do problema. Ainda conforme o insider, Shamet é bem quisto por Thibodeau. Além de ser importante para espaçar a quadra, o ala-armador já atuou com outros dois atletas do Knicks – Mikal Bridges e Cameron Payne – no Phoenix Suns.

Segundo o jornal New York Post, o Knicks está avaliando algumas opções para preencher a vaga de Shamet. A ideia é trazer um veterano pelo valor mínimo (cerca de US$ 2 milhões). Marcus Morris e Lonni Walker são alguns dos nomes que estão no radar da equipe.

Para esta temporada, o Knicks trouxe reforços importantes. Através de trocas, o time adquiriu Bridges e Towns. Ambos titulares incontestáveis. Além disso, renovou o vínculo com OG Anunoby, o melhor defensor da equipe. Para completar a rotação assinou com Payne e estendeu o contrato de Achiuwa.

Se, por um lado, o quinteto inicial do Knicks é muito forte, por outro, a equipe perdeu profundidade no elenco. Afinal, nomes como Alec Burks, Isaiah Hartenstein, Bojan Bogdanovic, Julius Randle e Donte DiVincenzo deixaram o time.

Dono da segunda melhor campanha da Conferência Leste em 2023/24, a franquia novaiorquina tem um objetivo claro: voltar a ser campeão. O último título foi em 1973, ou seja, há 51 anos. E, para retornar ao topo da liga, a equipe foi agressiva no mercado. Por isso, nada melhor para o Knicks do que deixar uma boa impressão na estreia contra o Celtics, atual campeão da NBA.

