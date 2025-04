Knicks queria Bucks nos playoffs da NBA

Não foi à toa que o New York Knicks estava “escolhendo” o Milwaukee Bucks como adversário para os playoffs da NBA. O time sabia que enfrentar o Detroit Pistons era um problema. Afinal, dos quatro jogos contra a equipe de Detroit, o Knicks perdeu três. Já diante do Bucks, teve 100% de vitórias (três).

Ou seja, toda a dificuldade que o Knicks está tendo contra o Pistons nos playoffs já era prevista. Tudo bem que o time de Nova York venceu o primeiro jogo, mas Detroit entrou no último quarto ganhando por oito. É bem verdade que a equipe de Michigan errou tudo naquele período e levou 21 pontos consecutivos.

O Knicks venceu, mas não convenceu na estreia dos playoffs. A diferença de 11 pontos enganou muito, pois o Pistons foi melhor o jogo todo, exceto pelos 12 minutos finais. Daí, prevaleceu a experiência, como naquele lance em que Ausar Thompson quis dar uma enterrada mais plástica quando vencia por 94 a 88. Se faz aquela cesta, em contra-ataque, Detroit iria apenas administrar o jogo. Mas virou 7 a 1.

Deu “pane” na molecada, apesar de o Pistons contar com veteranos como Tobias Harris, Tim Hardaway Jr, Dennis Schroder e Malik Beasley. Só que três dos titulares faziam suas estreias em playoffs na NBA: Cade Cunningham, Jalen Duren e, claro, Ausar Thompson.

Já no segundo jogo, ainda em Nova York, o Pistons repetiu todas as coisas certas do primeiro, mas com duas diferenças. Cunningham jogou como na fase regular e liderou seu time. Além disso, Detroit conseguiu segurar o Knicks no último quarto e empatou a série em 1 a 1 nos playoffs.

Na temporada regular, o time de Detroit não teve tantos problemas para fechar jogos. Afinal, em 19 partidas que foram decididas por cinco pontos ou menos, o Pistons venceu 12. Mas ali no primeiro embate contra o Knicks foi a falta de experiência em playoffs mesmo.

Mesmo com toda a pressão do Knicks, o Pistons garantiu a sua primeira vitória em playoffs desde 26 de maio de 2008. Mas não é nada que o time de Nova York não soubesse.

Na reta final da fase regular, o Knicks “escolheu” o Bucks para enfrentar nos playoffs da NBA. Só não deu certo. O time tentou de tudo, sacou titulares importantes, fez “corpo mole” em alguns jogos e perdeu para San Antônio Spurs e Charlotte Hornets, por exemplo.

Tem tudo a ver com matchups e seus encaixes. Se você sabe que um adversário vai oferecer muitos problemas, é natural essa escolha. Não é novo. O Knicks não é o primeiro time na NBA a querer um oponente diferente (Bucks) nos playoffs da NBA.

Claro que a série pode mudar, mas o Pistons vem sendo melhor que o Knicks até aqui nos playoffs. Em geral, o time de Detroit está defendendo bem demais, tirando de Nova York os melhores arremessos. A seleção nas tentativas está ruim, enquanto espera-se muito mais de Karl-Anthony Towns.

Agora, os próximos dois jogos vão acontecer em Detroit. Ainda existem os ajustes, ideias de Tom Thibodeau sobre quem pode ajudar Jalen Brunson no Knicks, enquanto tem chances de seguir nos playoffs. Mas se o Pistons vencer os próximos dois…

Matchup difícil

No papel, o time do Knicks é melhor que o Pistons, mas nos playoffs é preciso observar outros detalhes. Isso porque Detroit oferece muitas dificuldades nas marcações e nas trocas. Por outro lado, sempre que Jalen Brunson tem de marcar alguém, a coisa fica mais difícil.

Primeiro, no ataque, o Knicks é muito estático, forçando jogadas isoladas, especialmente com Brunson. Como a defesa do Pistons sabe se virar bem com trocas de marcação, o jogador que sobra sabe que precisa se antecipar ao passe. Então, quase não tem pick and roll.

E quando o Knicks está defendendo, vira problema. Se o Pistons está com formação mais baixa, tendo Dennis Schroder ao lado de Cade Cunningham, Brunson tem de marcar o alemão, obrigatoriamente. Porque se ele deixa para Mikal Bridges, supondo que OG Anunoby está em Cunningham, vai sobrar um arremessador. Sempre.

Mas o Knicks vem tentando usar uma formação com Mitchell Robinson ao lado de Karl-Anthony Towns no início dos playoffs da NBA, algo que seria perfeito contra Boston Celtics, Cleveland Cavaliers ou até o Bucks. Só que, contra Detroit, não dá. O Pistons não joga com dois caras grandes em momento algum. Harris faz o papel do antigo quatro.

Então, o matchup contra o Pistons se torna ainda mais difícil por causa do atleticismo dos jogadores de Detroit e de ter de tentar esconder Brunson nos playoffs. A força e a velocidade estão ao lado do time de Michigan. Se Nova York quiser passar de fase, a bola precisa girar muito mais, parar de cometer erros de ataque e encontrar arremessadores livres.

Preferência pelo Bucks nos playoffs tem mais motivos

O Knicks queria jogar contra o Bucks por conta dos confrontos que tiveram ao longo da campanha. Afinal, depois de três vitórias em três jogos, o time de Nova York chegaria aos playoffs com mais chances de passar às semifinais de conferência.

Nos três jogos da fase regular da NBA, o Knicks venceu por grandes diferenças. No total, 65 pontos de vantagem. É muita coisa.

Mas ainda tem o fator Damian Lillard, que não atuou no primeiro embate dos playoffs da NBA contra o Indiana Pacers. Ainda em recuperação, o armador pode voltar no segundo jogo diante do Pacers. E ainda ninguém sabe como ele estará.

Além disso, o Bucks trocou Khris Middleton na trade deadline da NBA. Chegou Kyle Kuzma. Enquanto Middleton foi um dos destaques de Milwaukee nos playoffs do ano passado, Kuzma, saiu do primeiro jogo sem nenhum ponto, rebote, assistência, roubo de bola ou bloqueio em 22 minutos.

Ou seja, o Bucks seria um adversário teoricamente mais fácil para o Knicks nos playoffs da NBA.

