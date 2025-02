“Knicks ainda é um time em formação”, avisa Karl-Anthony Towns

Karl-Anthony Towns chegou ao New York Knicks para colocar de vez a equipe entre as forças do Leste. O que se vê, no entanto, é um time que ainda não é capaz de brigar com Cleveland Cavaliers e Boston Celtics. Na última semana, afinal, a franquia perdeu para os dois concorrentes e chegou a cinco derrotas em cinco jogos contra eles na temporada.

A derrota para o Cavaliers foi a mais dura da sequência. Em 21 de fevereiro, o Knicks de Towns foi superado por 37 pontos para o líder do Leste. Dois dias depois, no TD Garden, veio a derrota por 118 a 105 para o Celtics. A equipe de Boston, aliás, chegou a liderar por 27.

Após as derrotas, analistas começaram a contestar a franquia do Madison Square Garden. O investimento no elenco, afinal, foi alto de olho em alcançar o título em 2025. Karl-Anthony Towns, porém, minimizou as dúvidas, uma vez que o elenco do Knicks ainda está em formação.

“O que eu disse desde o começo é que o Knicks é um time em formação”, comentou Towns. “Vamos seguir esse trabalho durante todo o ano, até o dia em que pisarmos nos playoffs. Qualquer time da NBA dirá a mesma coisa. Todos estamos em um momento de progresso até lá, quando colocamos todas as fichas na mesa e vemos o que a temporada nos ensino”, seguiu.

O Knicks ocupa a terceira posição do Leste na temporada, com 37 vitórias em 57 jogos. Desse modo, está atrás somente de Cavaliers e Celtics. Os jogos contra ambas as equipes, no entanto, apontaram algumas diferenças, como profundidade do elenco e qualidade defensiva. O time de New York, afinal, foi superado por um total de 63 pontos nos três duelos contra Boston.

Após a derrota, o Knicks de Towns passou para a 20ª posição de rating defensivo. Além disso, contra os dez melhores ataques da temporada, a classificação do time de New York cai para a 29ª posição, à frente somento do Toronto Raptors.

“É uma combinação de fatores. “Primeiro, são times de elite e acho que, contra equipes que arremessam do perímetro, é possível fazer um bom trabalho, mas bastam dois ou três minutos para eles abrirem uma sequência. Então, é algo que temos que continuar arrumando. Esse é o teste da liga. Aprender com cada jogo”, afirmou o técnico Tom Thibodeau.

