Klay Thompson dá anel de campeão com Warriors a médico

A NBA é marcada por narrativas de superação ao longo de sua história. Entre as recentes, uma das mais memoráveis é a do último de título de campeão de Klay Thompson com o Golden State Warriors. Em 2021/22, o ídolo de San Francisco voltou após dois anos para ser um dos destaques do time que venceu o Boston Celtics nas finais.

A luta de Thompson até ser campeão em 2022 começou nas finais de 2019. Contra o Toronto Raptors, o ex-Golden State rompeu o ligamento do joelho esquerdo no terceiro quarto do jogo 6 da série. Desse modo, ele perdeu toda a temporada 2019/20 da NBA para que pudesse se recuperar.

Na campanha seguinte, ele estava próximo de seu retorno à NBA. No entanto, na pré-temporada pelo Warriors, Thompson rompeu o tendão de Aquiles enquanto jogava basquete em Los Angeles. Então, ele sofreu a lesão ao tentar um arremesso após dois dribles.

A contusão deu início a mais um longo tempo de recuperação para Klay Thompson. Ainda novembro de 2020, ele passou por cirurgia com o Dr. Richard D. Ferkel, da Southern California Orthopedic Institute. Apesar de todo o processo, foram dois anos fora das quadras. Mas ele retornou em grande estilo.

Ainda assim, o sucesso no procedimento realizado com Ferkel permitiu que Thompson voltou ao Warriors. Mas quase dois anos depois, ele foi peça importante no time que venceu o título da NBA em 2022, diante do Boston Celtics. Nas finais, aliás, ele teve médias de 19 pontos e 3.9 rebotes, sendo o segundo principal cestinha do elenco.

Como reconhecimento ao médico da cirurgia, Klay Thompson deu a ele seu anel de campeão com o Warriors em 2022. Então, o presente foi entregue a Ferkel na derrota do Dallas Mavericks para o Los Angeles Lakers. Hoje no Mavs, o camisa 31 não escondeu sua gratidão pelo papel do médico em sua recuperação.

“Sem você, eu não teria sido o segundo maior pontuador de um time campeão”, disse Thompson ao médico.

Emocionado, Ferkel respondeu: “Não tenho palavras para agradecer”.

Por fim, Thompson disse: “Eu que não tenho palavras para te agradecer. Você está brincando”.

A special moment for Klay Thompson after tonight’s game: He gave a 2022 Warriors championship ring to the legendary Dr. Richard Ferkel, who repaired Klay’s Achilles in Nov. 2020.

“Without you, I would not have been the second leading scorer on a championship team, “Thompson… pic.twitter.com/zguQkUdxNw

— Sam Amick (@sam_amick) February 26, 2025