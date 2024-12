Klay Thompson atinge marca histórica na Rodada de Natal

A Rodada de Natal da NBA foi histórica para Klay Thompson, do Dallas Mavericks. De fato, apesar da derrota de sua equipe para o Minnesota Timberwolves, o ala superou Reggie Miller em bolas triplas convertidas na história da liga. Sendo assim, Thompson está atrás somente de Stephen Curry, James Harden, Ray Allen e Damian Lillard.

Dessa forma, Klay Thompson comentou sobre sua marca histórica na Rodada de Natal e enalteceu o legado de Reggie Miller na NBA após a partida diante do Timberwolves.

“É um sonho se tornando realidade. Vou comemorar essa noite porque você pensa em todas as horas que passou treinando, em todos os arremessos que fez na vida”, disse Klay Thompson. “Superar um ícone como Reggie [Miller] é algo surreal para mim, sendo um garoto que cresceu nos anos 90 e o assisti acertar tantos lances decisivos, batalhar contra os melhores de todos os tempos e dar tudo em quadra”.

Em seguida, Klay destacou que Reggie era sua grande inspiração como jogador de basquete. Além disso, o tetracampeão da NBA também revelou que estudou o jogo da lenda do Indiana Pacers e isso teve muita influência em seu estilo de jogo.

“Eu me lembro dos seus arremessos decisivos, suas batalhas com Michael Jordan e Kobe Bryant, levando um time de mercado pequeno como os Pacers até as finais da NBA. Ele chegou a várias finais do Leste, sendo um modelo do que um ala-armador deveria ser”, continuou Thompson. “Desde que eu era jovem, estudei como ele se movia sem a bola. Ele teve um impacto enorme no meu jogo”.

A princípio, Klay Thompson construiu toda sua carreira ao lado de Stephen Curry no Golden State Warriors, juntos, formaram os Splash Brothers, apelido que receberam por conta da habilidade de ambos em acertar bolas do perímetro. Dessa forma, a dupla conquistou quatro títulos da NBA juntos até Klay deixar a franquia no início desta temporada para jogar no Dallas Mavericks.

Além disso, vale dizer que Thompson passou um longo tempo afastado do basquete por conta de graves lesões. Assim, o astro poderia ter alcançado essa marca muito antes em sua carreira. Klay ficou mais de dois anos fora de ação, sua primeira contusão séria foi na final da NBA de 2019, quando rompeu o ligamento do joelho. Quando se recuperou, acabou sofrendo com outro grave problema, dessa vez um rompimento no tendão de Aquiles.

