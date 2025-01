Kings surge como time mais forte em trocas na trade deadline

O Sacramento Kings pode ser protagonista no mercado de trocas até a trade deadline. Nos últimos dias, o time da Califórnia tem sido ligado a diversos nomes disponíveis na NBA. O objetivo: conseguir avançar às semifinais dos playoffs pela primeira vez desde 2003/04.

Entre os nomes ligados ao Kings estão Kyle Kuzma, Collin Sexton, Cam Johnson e John Collins. Vale lembrar que os quatro estão entre os principais jogadores disponíveis no mercado de trocas. Portanto, Sacramento promete investir pesado até a trade deadline, marcada para 6 de fevereiro.

De acordo com Brett Siegel, do ClutchPoints, Collins é o nome mais provável de o Kings conseguir por meio de trocas na trade deadline. O ala-pivô tem médias de 18,1 pontos e 8,4 rebotes, além de 44,6% nos arremessos de três pontos. Assim, é visto como um bom complemento para Domantas Sabonis no garrafão.

Publicidade

O desafio, porém, é Danny Ainge. O dirigente do Utah Jazz é um dos executivos mais exigentes do mercado. Desse modo, o time da Califórnia terá que enviar uma boa contrapartida.

“Pelo que ouvi, ele espera conseguir uma escolha de primeira rodada por Collins”, informou Siegel.

Os rumores apontam que o Kings poderia enviar Kevin Huerter e Keegan Murray no pacote. No entanto, a diretoria pode ficar receosa em envolver o ala-pivô, apesar de uma temporada com 11,9 pontos e 7,2 rebotes, além de somente 32% nos arremessos de três pontos. Assim, Trey Lyles poderia ser o “substituto”, por uma escolha de primeira rodada.

Publicidade

O mesmo pacote pode ser usado com o Brooklyn Nets. O Kings, afinal, também monitora a situação de Cameron Johnson. O ala faz uma grande temporada na NBA, com médias de 9,4 pontos e 4,1 rebotes. Além disso, é um arremessador confiável, com 41,9% de aproveitamento nos arremessos de três pontos.

Leia mais!

O Nets, no entanto, também pode dificultar as negociações. De acordo com Brian Lewis, do New York Post, o valor definido por Johnson é um pacote com duas escolhas de primeira rodada ou equivalente.

Publicidade

Kuzma e Sexton, por sua vez, aparecem como opções secundárias. O ala do Washington Wizards teve uma queda de rendimento na temporada, e outras equipes parecem estar em posição mais favorável nas negociações por ele. Desse modo, o Kings deve explorar um negócio somente se não conseguir nada com Collins ou Johnson.

Por fim, Sexton é visto como uma contratação “desnecessária”. Isso porque a posição de armador já tem De’Aaron Fox e conta com nomes interessantes na segunda unidade. Além disso, negociar com Ainge pode ser um obstáculo adicional na tentativa de adquirir o jogador do Jazz.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA