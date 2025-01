Jusuf Nurkic expõe crise com técnico do Suns

O pivô Jusuf Nurkic, do Phoenix Suns, revelou um problema de relacionamento com Mike Budenholzer, técnico da equipe. Em entrevista dada ao repórter Duane Rankin, do portal Arizona Republic, o jogador bósnio contou que não conversa com o treinador há dois meses. Além disso, Nurkic disse que não há qualquer relação com Budenholzer. Portanto, expôs um ambiente ruim com o comandante do time.

“Não nos falamos há dois meses. Não temos um relacionamento. Então, está tudo bem. Apenas sou profissional e tento fazer o melhor que posso. Ou seja, trabalhar e ficar pronto para o que quer que seja. Mas, não há caos nesta equipe. Aliás, ela já tem muito disso. Enfim, estou tentando ser o mais profissional possível e trabalhar duro”, afirmou o camisa 20.

De acordo com Jusuf Nurkic, o técnico do Suns não o informou sobre a decisão de não escalá-lo mais. Além disso, ele se ausentou de quatro jogos por conta de uma forte gripe. Titular em 23 jogos na atual campanha, o pivô de 30 anos não entende por que perdeu espaço no time. Nurkic sinalizou ainda que poderá ser negociado. O prazo final de trocas na NBA (trade deadline) é 6 de fevereiro.

“É difícil entender o motivo de ter sido sacado. Como você sabe, eu tento fazer o que eles querem de mim. Eu desempenho o meu papel ou o que quer que seja, mas, no final do dia, isso é a NBA. É sempre o próximo homem. É por isso que o novato [Oso Ighodaro] consegue jogar. No entanto, estou feliz por não estar em quadra por dois minutos”.

“Sei quem eu sou como pessoa e como jogador. Como eu disse, ‘quando uma porta se fecha, outra se abrirá eventualmente.’ É para isso que estou trabalhando e esperando”, revelou Nurkic.

O Suns faz uma campanha abaixo do esperado e Nurkic vinha sendo criticado por analistas da NBA e fãs da equipe. Sobretudo pelo péssimo desempenho defensivo e número elevado de erros. Em 2024/25, o pivô tem médias de 8,6 pontos, 9,2 rebotes e 2,3 turnovers, em pouco mais de 23 minutos em quadra.

Com Jusuf Nurkic deixando a desejar, o Suns se reforçou com um pivô, que já caiu nas graças do técnico. Nick Richards chegou via troca com o Charlotte Hornets e se tornou titular absoluto. Mason Plumlee e Ighodaro, por outro lado, são os reservas da posição com tempo de quadra. Ou seja, hoje, Nurkic é a quarta opção de pivô do time de Phoenix.

“Estou feliz que Bud [Mike Budenholzer] tenha encontrado alguém que ele gosta para jogar. Eu acho que é revigorante para ele rodar quatro pivôs. Isso é algo sustentável. Que fique claro que eu não tenho nada contra Nick. De qualquer forma, eu posso ajudar o time. Mas, neste momento, estou feliz que eles encontraram alguém que eles querem que jogue”, alfinetou o bósnio.

Nurkic tem contrato até o final da próxima temporada. Nesse período, ele vai receber US$37,5 milhões em salários.

