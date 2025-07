Após novo contrato, Jaren Jackson sofre lesão

De acordo com o jornalista Chris Haynes, Jaren Jackson Jr sofreu uma lesão no pé dois dias após garantir uma extensão de contrato máxima com o Memphis Grizzlies. O jogador se contundiu jogando fora das instalações da franquia. Portanto, sem que fosse nenhuma atividade oficial. Ainda segundo o insider, o ala-pivô deve ficar fora de ação por ao menos três meses.

Além disso, o Grizzlies confirmou, nesta quarta-feira (2), que Jaren Jackson Jr passou por uma cirurgia. O procedimento foi um sucesso e, como esperado, será reavaliado em 12 semanas. Por outro lado, antes mesmo da correção, Brian Windhorst, da ESPN, projetou um tempo ainda maior como desfalque. De acordo com o jornalista, a lesão deve deixar o atleta fora por cinco meses.

Vale lembrar que Memphis deve ter problemas no garrafão no início de 2025/26. Isso porque Zach Edey também sofreu uma lesão. O novato machucou o tornozelo esquerdo e passou por cirurgia. Assim, será desfalque no Grizzlies por tempo indeterminado. Então, a equipe deve começar sem seus dois principais homens que podem atuar próximos ao aro.

A notícia da lesão chega um dia depois de Jaren Jackson ter acertado uma extensão de contrato por cinco anos e US$240 milhões com o Memphis Grizzlies. O All-Star lidou com problemas físicos no início de sua carreira, mas atuou em 74 jogos na temporada passada, sendo o segundo maior número de partidas em uma campanha de sua carreira.

Quarta escolha do Draft de 2018, Jackson tem 407 jogos pela franquia, com médias de 18.5 pontos, 5.5 rebotes e 1.9 toco por partida. Na última temporada, o pivô converteu 37,5% dos arremessos de três pontos, adicionando uma nova arma ao seu arsenal ofensivo. Isso, é claro, além de continuar sendo um dos melhores defensores da NBA na atualidade.

Enquanto isso, o Grizzlies terá algumas mudanças para a próxima temporada. Para começar, Tuomas Iisalo foi efetivado no comando da equipe. O finlandês assumiu interinamente no final da temporada passada após a demissão de Taylor Jenkins. Em nove jogos, foram quatro vitórias e uma vaga no play-in. O Grizzlies avançou para os playoffs, mas acabou sendo varrido pelo Oklahoma City Thunder na primeira rodada.

Da mesma forma, a franquia fez uma troca. Como resultado, enviou Desmond Bane para o Orlando Magic. No acordo, o Grizzlies recebeu Kentavious Caldwell-Pope, Cole Anthony, quatro escolhas de primeira rodada e uma swap (direito de inverter seleção). Desse modo, o time reforçou a rotação do perímetro.

