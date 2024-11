Kevin Durant rasga elogios a Kyrie Irving: “Jogador perfeito”

Kevin Durant e Kyrie Irving se juntaram no passado em busca de um título da NBA. No entanto, não conseguiram alcançar o objetivo pelo Brooklyn Nets e partiram cada um para uma nova equipe. Embora a parceria não tenha dado certo, a admiração de ambos pelo jogo um do outro se mantém.

Em entrevista a Landon Buford, por exemplo, Kevin Durant rasgou elogios a Kyrie Irving. Segundo ele, o armador do Dallas Mavericks sempre teve a sua admiração na NBA. Além disso, ele afirmou que o camisa 11 tem provado cada vez mais seu progresso dentro e fora das quadras.

“Sempre achei que Kyrie era um jogador perfeito. Isso já faz dez anos. Acho que ele provavelmente nunca diria isso, pois é um jogador e uma pessoa humilde. Porém, eu o vejo como um jogador completo na NBA. Não há fraquezas ou falhas em seu jogo, tanto física quanto mentalmente”, afirmou Durant.

A afirmação de Durant vem de alguém que acompanhou um período polêmico de Irving. Pelo Nets, afinal, o armador acumulou atitudes e declarações controversas. Durante a pandemia da covid-19, por exemplo, ele desafiou críticas e decisões estaduais ao recusar se vacinar e apontar teorias da conspiração.

As polêmicas abalaram o vestiram do Nets e atrapalharam o objetivo na NBA. Em pouco tempo, Durant se mudou para o Pheonix Suns, para se juntar a Devin Booker e tentar o que não conseguiu em Nova Iorque. Irving, por sua vez, se transferiu para o Mavericks, na tentativa de ajudar Luka Doncic.

De início, a mudança para o Mavs levantou dúvidas. Algo que fez sentido, por conta da primeira temporada ruim do armador. Porém, não demorou muito para ele dar a volta por cima e se reestabelecer como um armador de elite da NBA. Em 2023/24, afinal, ele ajudou Doncic a levar o time texano às finais da NBA.

Fora das quadras, por sua vez, Irving também se afastou das polêmicas. Seja nas redes sociais ou em entrevistas, o armador tem evitado assuntos controversos e se concentrado em recuperar seu legado. Desse modo, para Durant, a atual versão do ex-companheiro deve contribuir para mais conquistas em sua carreira profissional.

“Sinto que sua abordagem ao jogo é exatamente o que uma equipe precisa. Então, se ele continuar se dedicando todos os dias e adicionando à sua grandeza e legado, vai ajudar o Mavs o máximo que puder”, finalizou o camisa 35 do Suns.

