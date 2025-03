Kevin Durant: “Quero encerrar minha carreira na NBA do meu jeito”

A carreira de Kevin Durant na NBA sofreu várias reviravoltas. Começou como um jovem que lideraria o Oklahoma City Thunder, mas em 2016 se tornou o grande “vilão” da liga para se juntar ao Golden State Warriors. Após dois títulos em San Francisco, tentou repetir a dose com supertimes no Brooklyn Nets e Phoenix Suns, mas não funcionou. Então, o jogador declarou recentemente que quer encerrar sua história no basquete do seu jeito.

“Eu quero encerrar minha carreira nos meus termos. É a única coisa que quero. E é o que me preocupo. Afinal, vejo muitos jogadores que não têm essa oportunidade. Então, continuo trabalhando para decidir como terminar”, disse o jogador no podcast de Draymond Green, seu ex-companheiro de time.

E parece que essa reta final de sua carreira não será em Phoenix. Isso porque Shams Charania, da ESPN, já disse que a franquia planeja trocar Durant na offseason. Além disso, o Suns até tentou uma troca pelo ala na trade deadline, mas ele mesmo teria “travado” a negociação, alegando que não assinaria um novo contrato no Warriors, time especulado para ser seu destino.

Segundo Bobby Marks, também da ESPN, esse será um ponto importante em negociações envolvendo Durant. “Ele será agente livre irrestrito em 2026, e nenhum time vai trocar por ele para apenas um ano de contrato. Então, ele tem uma voz ativa nas negociações, já que só irão fazer a troca caso ele renove com seu novo time”.

E se tratando de Durant, várias equipes estarão interessadas. De acordo com Brian Windhorst no programa Get Up, da ESPN, Dallas Mavericks, Miami Heat, New York Knicks, Houston Rockets e Minnesota Timberwolves poderiam fazer negociações para ter o craque. No entanto, como relatado anteriormente, ele terá voz ativa nas conversas, podendo quase “escolher” seu destino.

Kevin Durant teve uma grande carreira na NBA até aqui. São dois títulos, quatro vezes cestinha da liga, uma vez MVP, e 15 vezes All-Star. Contudo, os últimos anos não vêm sendo bons no quesito sucesso em time. Tanto com Nets quanto com Suns, ele não disputou nenhuma finais da NBA. Assim, um novo cenário para tentar uma última “arrancada” para seu terceiro título poderia ser positivo para o jogador.

