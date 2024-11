Kevin Durant: “Nenhum time da NBA vai fazer uma estátua minha”

Kevin Durant é um dos maiores astros da história da NBA, mas um ponto interessante dessa história é que ela não é ligada a um time. Com passagem por quatro equipes e algumas saídas conturbadas no processo, o astro não é tão ligado a alguns lugares como LeBron James no Cleveland Cavaliers ou Stephen Curry no Warriors. E ele parece ter total consciência disso.

A última homenagem desse tipo que foi feita para um ex-jogador foi para Dwyane Wade, no Miami Heat. O ídolo da equipe da Flórida apontou Durant, Curry e LeBron como os próximos jogadores que também ganhariam uma honraria semelhante. Questionado sobre isso em entrevista recente, o craque do Phoenix Suns admitiu que não se vê recebendo uma estátua de nenhuma de suas ex-franquias.

“Sendo bem sincero, eu duvido muito que algum dos times em que joguei me ofereça algo do tipo. Ao menos não por conta do basquete em si. Eu acho que até me enquadro quando pensamos nos grandes jogadores históricos dessas equipes, mas não ganhei títulos em todos os lugares ou não fiquei tempo o suficiente por lá. Então, acho que não é o meu caso”, explicou o camisa 35.

Além disso, ele brincou com a repercussão da estátua de Wade, que, para muitos, ficou pouco parecida com ele, mas afirmou que o histórico ala-armador é um grande amigo.

“Essa estátua não ficou muito boa. Brincadeiras à parte, aprecio muito o amor de Wade por mim, esse é um grande amigo que fiz na NBA”, concluiu o astro.

O craque chegou a jogar pelo Seattle SuperSonics no último ano da franquia, e foi para Oklahoma City quando o nome do time foi alterado para Thunder na realocação. O astro ficou no quase por muitos anos na equipe ao lado de Russell Westbrook, chegando a perder as finais de 2012. Mas foi quando ele se transferiu para o Golden State Warriors que as coisas mudaram de vez.

Em 2015/16, Durant e o Thunder caíram para o Warriors em sete jogos na final do Oeste. Então, no ano seguinte, o ala escolheu assinar com Golden State na agência livre, o que revoltou a muitas pessoas. Desde se juntar a um time já muito forte com Stephen Curry, Klay Thompson e Draymond Green, ou por ir jogar junto com a equipe que o eliminou um ano antes. Ele se tornou, acima de tudo, um vilão na NBA.

Foi em San Francisco que ele venceu seus dois títulos e dois prêmios de MVP das finais. Porém, a passagem só durou três anos, até assinar com o Brooklyn Nets após 2018/19. Desde então, ele passou dois anos e meio no Brooklyn até ir para o Phoenix Suns em troca na campanha de 2022/23. Kevin Durant ainda segue sua busca por um título de NBA por um outro time que não seja o Warriors.

É talvez ai que more a possibilidade de ganhar uma estátua em algum lugar ao se aposentar. Afinal, apesar do tempo, sua identificação com Oklahoma foi quase a zero após deixar a franquia. Ao mesmo tempo, os poucos anos de Warriors, também não levam a crer que ele receberá tal honraria.

