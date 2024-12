Kevin Durant detona novo formato do All-Star Game

Poucos minutos após a divulgação oficial do formato do All-Star Game, Kevin Durant não deixou barato e criticou o evento. O astro do Phoenix Suns não gostou da nova forma como a NBA organizará a noite principal de domingo. É a terceira alteração recente da liga, visando melhorar o jogo principal, que tem sofrido pela falta de competitividade dos atletas.

Pouco depois da liga divulgar o novo formato, nesta terça-feira (17), Durant deu entrevista coletiva após um treino pelo Suns. O astro deixou claro que não gostou do novo formato.

“Sendo bem sincero, eu odeio isso. Odiei essa ideia completamente. Eu acho que essa questão de estarmos mudando tanto os formatos de algo tradicional como o All-Star Game, não é legal. Então, posso dizer que não gostei de nenhum deles desde que tudo isso começou”, detonou Durant.

O craque do Suns sugeriu o formato ideal em sua opinião, mas também disse que entende que a liga esteja tentando melhorar o produto em geral.

“Eu sei que tudo isso vem de uma vontade de melhorar o produto. Então, eu também não sou radical para dizer que vai dar errado e tudo mais. Estou falando a minha opinião. Acho que deveríamos voltar para o jeito antigo, ou seja, Leste contra Oeste. Seria melhor assim. Porém, como disse, pode funcionar, é só a minha opinião. Então, vamos ver como acontece, posso estar errado”, ponderou o astro.

A NBA tem enfrentado críticas constantes quanto a qualidade do evento principal do jogo das estrelas. Afinal, em uma temporada longa de 82 jogos, tem sido cada vez mais raro que os jogadores levem o amistoso a sério.

Até 2017, o evento tinha o clássico duelo entre as conferências, que Kevin Durant quer ver de volta no All-Star Game. A partir de 2018, o jogo principal passou a ser entre os capitães, os jogadores mais votados selecionavam suas equipes em um Draft televisionado pelo canal TNT nos EUA. Apesar de algum sucesso, com alguns jogos competitivos como por exemplo, 2018 e 2020, a liga voltou a ter problemas nos últimos anos.

Isso levou a liga, a alterar o formato novamente. Nesse ano, por exemplo, o jogo voltou a ser disputado entre Leste x Oeste. Mas mais uma vez teve baixa competitividade e críticas externas muito grandes. Adam Silver agiu de novo.

Assim, o novo formato terá quatro equipes de oito jogadores, três delas formadas pelos jogadores selecionados em votação. Ou seja, será um mini torneio, e não mais um único amistoso, com semifinal e final até o título. Além disso, prêmios em dinheiros serão distribuídos para as equipes.

A NBA se baseia no formato do Rising Stars para o evento de 2024/25. Afinal, o dia dos jovens na sexta-feira do fim de semana do jogo das estrelas, já acontece nesse formato. O quarto time no torneio principal, será o campeão do torneio de sexta.

