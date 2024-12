Com Kevin Durant, veja jogadores que fazem a diferença na NBA

Basicamente, é assim: se Kevin Durant e outros quatro jogadores da NBA atuam em 2024/25, seus times vencem. Apesar de o Phoenix Suns estar na zona de play-in, com o astro, o aproveitamento é muito maior. Mas ele não é o único. Hoje, listamos cinco atletas que fazem a diferença.

Já que citamos Kevin Durant, vamos iniciar pelo principal fiel da balança na equipe do Arizona.

Enquanto o Suns possui 12 vitórias e 11 derrotas na atual temporada da NBA, o time não consegue jogar bem sem Durant. Afinal, com ele em quadra, Phoenix tem um aproveitamento de 84.6% em 2024/25 (11 em 13). Então, é exatamente o que você pensou. Sem o MVP de 2014, a equipe venceu apenas um dos dez embates. Ou seja, 10%.

Publicidade

Com Kevin Durant, os outros jogadores do Suns conseguem desempenhar melhor outras funções e, assim, o time tem sucesso na atual temporada da NBA. O Suns teria, proporcionalmente, a melhor campanha do Oeste e ficaria atrás apenas do Cleveland Cavaliers no geral. Mas sem ele, seria desastroso em um nível New Orleans Pelicans ou Washington Wizards.

PJ Washington

O aspecto físico conta muito para jogadores na NBA. Então, quando o Dallas Mavericks ficou sem PJ Washington e Dereck Lively, o time despencou. Apesar de o pivô ter um ótimo índice (73.7%), o de Washington é ainda melhor: 78.9%.

Publicidade

O Mavs seria líder no Oeste quando seus principais jogadores mais fortes fisicamente estivessem em quadra na NBA. Não seria como o Suns, pois ficaria atrás de Cleveland Cavaliers e Boston Celtics. Mas seria uma campanha incrível.

Aliás, pelo fato de Washington não ficar de fora em muitos jogos, o Mavericks é o segundo no Oeste. E não chega a ser exatamente uma novidade.

Desde que chegou ao time em troca na última temporada, o time “decolou”. Afinal, em 29 jogos, Dallas venceu 22 (75.9%). Como resultado, a equipe foi às finais da NBA pela primeira vez desde 2011.

Publicidade

Leia mais

De’Andre Hunter

Veja bem. Não é por causa de Trae Young. É apesar de Trae Young que o Atlanta Hawks faz boa campanha na atual temporada. Afinal, o estrelado armador faz seus piores números em: pontos, aproveitamento de arremessos, de três pontos e erros de ataque desde seu primeiro ano na liga. Mas quais jogadores fazem a diferença para que o Hawks esteja bem em 2024/25 na NBA?

Primeiro, é bom ressaltar que disponibilidade é algo muito importante. Então, as presenças dos reservas De’Andre Hunter, Bogdan Bogdanovic e Onyeka Okongwu são vitais para vencer.

Mas não é porque são reservas que possuem menos importância, né? Hunter, por exemplo, vem com os melhores números da carreira. Sem alarde, sem holofotes, ele faz 19.5 pontos e acerta 44.1% de três vindo do banco em 2024/25.

Publicidade

São dez vitórias em 14 jogos quando Hunter está em quadra pelo Hawks (71.4%).

Isaiah Hartenstein

Um dos jogadores mais aguerridos da NBA, Isaiah Hartenstein também está na zona “Kevin Durant” de vitórias. Apesar de não atuar nos primeiros jogos do Oklahoma City Thunder, por conta de lesão, Hartenstein estreou muito bem. Em oito jogos com o pivô no Thunder, o time venceu sete.

Publicidade

A amostra é pequena, mas prova mais uma vez que o aspecto físico faz diferença na liga. Imagine só. O Thunder, com aqueles jogadores jovens, adicionou dois dos veteranos mais enérgicos da NBA (Alex Caruso e Hartenstein).

Boa sorte aos outros times.

Dean Wade

Até a rodada de domingo, Dean Wade tinha algo único: enquanto ele esteve em quadra na temporada, o Cleveland Cavaliers sempre venceu. Afinal, foram 16 jogos assim. Mas com a derrota para o Miami Heat, Wade deixou de ter retrospecto perfeito. Ainda assim, são 16 vitórias em 17 jogos (94.1%).

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA