Nikola Jokic quebra recorde incrível, mas Wizards vence Nuggets

E não é que o Washington Wizards aprontou para cima do Denver Nuggets na noite de sábado (7)? Sem Aaron Gordon e Jamal Murray, Nikola Jokic dominou pelo Nuggets, mas quem ficou com a vitória foi o Wizards. Apesar de a partida acontecer em Washington, os donos da casa surpreenderam com a vitória por 122 a 113. Jokic bem que tentou e ficou próximo de conseguir um triplo-duplo histórico.

No fim, Nikola Jokic quebrou o seu recorde de pontos ao anotar 56, além de 16 rebotes e oito assistências. Até então, o sérvio tinha 50 como melhor marca da carreira. Caso tivesse mais dois passes decisivos, ele entraria em um grupo que possui apenas sete jogadores: o de um triplo-duplo com 50 pontos ou mais. Além disso, ele tornou-se o segundo cestinha da franquia na NBA, com 14.704 pontos.

Mas o Wizards também tinha muitos desfalques para encarar o Nuggets. Além de Kyle Kuzma, o time não teve Malcolm Brogdon, Alex Sarr, Kyshawn George e Corey Kispert. Todos da rotação principal ou titulares. Então, Jordan Poole voltou aos tempos de Golden State Warriors para liderar com 39 pontos. Jonas Valanciunas somou 20 pontos, 12 rebotes, cinco assistências e cinco tocos, enquanto Justin Champagnie teve a melhor noite da carreira, com 23 pontos e oito rebotes.

O resultado, em si, foi impressionante. Mas contra o time de Jokic, foi apenas a terceira vitória (21 embates) do Wizards na temporada. Apesar de ainda ter a pior campanha da NBA, a equipe de Washington jogou melhor por toda a partida. Poole, por exemplo, anotou 11 pontos consecutivos no segundo quarto, quando Denver se aproximava no placar.

Nikola Jokic cortou a diferença para seis em um dos melhores momentos do Nuggets no jogo, mas Poole fez o Wizards abrir 12 logo depois. Aliás, o sérvio teve um ótimo primeiro período, quando parecia que faria mais um triplo-duplo. Ao fim do primeiro tempo, os donos da casa venciam por 69 a 57.

Então, na volta do intervalo, o Wizards chegou a abrir 15 sobre o Nuggets. Mas Jokic, ao notar que seus colegas não estavam ajudando na pontuação, assumiu o protagonismo no setor. Sozinho, ele fez 21 pontos no terceiro quarto e a diferença despencou para quatro.

Mas Nikola Jokic estava cansado e começou o último período no banco. E foi ali que o Wizards complicou tudo para Denver. O Nuggets ficou quase cinco minutos sem fazer uma cesta, enquanto Washington abriu por 108 a 95. Jokic voltou e, cinco segundos depois, fez o time do Colorado acertar a primeira.

Denver ainda esboçou uma reação, mas ficou por isso mesmo. Valanciunas e Poole dominaram os últimos minutos, garantindo ao Wizards o terceiro triunfo na temporada, mesmo com a grande partida de Jokic.

Como resultado, o Nuggets é o nono no Oeste com 11 vitórias e dez derrotas. Por outro lado, o Wizards é o 15° no Leste.

