“Kevin Durant deixou Thunder por causa de Russell Westbrook”, revela jornalista

Kevin Durant e Russell Westbrook formaram uma das grandes duplas da última década na NBA. Além de grandes parceiros dentro de quadra, os astros eram amigos fora dela. Porém, a relação ruiu quando o ala-pivô decidiu deixar o Oklahoma City Thunder rumo ao Golden State Warriors.

A decisão surpreendeu a NBA na época. Afinal, Kevin Durant e Russell Westbrook poderiam em algum momento conquistar um título. Durant, entretanto, preferiu encurtar o caminho ao ser juntar a Stephen Curry no Warriors. Mas, segundo o jornalista Skip Bayless indicou que o ex-companheiro de Thunder foi o principal motivo para a saída.

“Durant escolheu deixar o Thunder por causa de Westbrook”, revelou o jornalista no podcast All the Smoke. “E alguém muito próximo ele me disse que a principal razão para ele deixar o Thunder foi: ‘ele finalmente decidiu que nunca seria campeão com Russell como principal tomador de decisões”, acrescentou.

A saída de Durant aconteceu após uma queda para o Warriors nos playoffs. Na época, o time de Oklahoma City sofreu uma virada história nas finais do Oeste e adiou a busca pelo título. O objetivo, porém, ficou ainda mais distante quando o astro deixou a equipe. Westbrook, por sua vez, se sentiu traído pelo antigo amigo.

Ainda assim, a escolha fez sentido para Durant. Antes sem títulos, ele conquistou dois campeonatos seguidos pelo Warriors, enquanto foi MVP das finais em ambos. Segundo Bayless, inclusive, o ala-pivô foi peça decisiva para que Golden State fosse campeão nas situações, uma vez que ele foi o diferencial na batalha contra LeBron James.

“O Warriors sabia, Steph, Klay, Green e Steve Kerr sabiam que não iam vencer LeBron e quem estivesse com ele. Não sabíamos ainda sobre Kyrie ou Kevin Love, mas não havia como eles venceram James sem Durant. Ele mudou o equilíbrio do jogo. Mas ele é bom demais. Não é que Curry ou Thompson não sejam, mas Kevin é”, completou o jornalista.

Apesar dos títulos, o abandono de Durant no Thunder ainda é motivo de críticas. Muitos fãs e jornalistas, afinal, consideram que o astro desistiu de seu legado somente para ser campeão. O jogador, porém, não liga para as críticas. Ele segue em busca de mais títulos, especialmente após se juntar a Devin Booker e Bradley Beal no Phoenix Suns.

