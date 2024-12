Kendrick Perkins “cutuca” Nuggets para tentar troca por Jimmy Butler

O Denver Nuggets, a princípio, não é um dos candidatos a fechar uma troca por Jimmy Butler. A franquia até está em busca de reforços, mas estuda mudanças mais pontuais em torno de Nikola Jokic. No entanto, Kendrick Perkins crê que o time precisa estar na concorrência pelo astro Miami Heat. O comentarista aposta que o ala-armador é a contratação ideal para o momento da equipe.

“Eu acho que Jimmy seria um bom encaixe em quase todos os times especulados por aí. Mas queria que o Nuggets, em particular, entrasse nessa disputa. Nikola [Jokic] faz uma temporada histórica e precisa de ajuda. Jimmy, certamente, poderia contribuir bastante. Ele não gostaria de jogar ao lado de Nikola? Então, por que não pode ser Denver?”, questionou o analista da ESPN.

Uma negociação que coloque Butler no Nuggets é bem complicada. Para começar, Jamal Murray e Aaron Gordon não são elegíveis para troca. O maior contrato que poderia ser enviado para Miami, assim, é Michael Porter Jr. Além disso, a equipe não tem escolhas de primeira rodada de draft disponíveis para negócio no futuro próximo. A situação é bem improvável, mas Perkins adora a ideia.

Publicidade

“Jimmy não é a referência, uma primeira opção para um time campeão. Mas é claro que pode ser o segundo em comando atuando com Nikola e Murray. E acho que faz sentido para todos, pois Michael seria ótimo em Miami. É um ala alto, que joga sem a bola nas mãos e poderia crescer muito dentro da cultura do Heat. Ele pode fazer mais e ser melhor do que tem sido em Denver”, avaliou o ex-pivô.

Leia mais sobre Jimmy Butler

Necessidade

Kendrick Perkins, aliás, não está sozinho na impressão de que o Nuggets precisa cogitar a troca por Jimmy Butler. Chris Mannix, da revista Sports Illustrated, sugeriu a mesma coisa nos últimos dias. O jornalista crê que, antes de tudo, ele atende um perfil que a franquia procurou na última offseason. Mais do que isso, é o jogador com o impacto necessário para reposicionar o time do ponto de vista competitivo.

Publicidade

“Denver deveria estar ‘gastando’ os telefones para conseguir Jimmy, pois precisam dele. Não é um encaixe perfeito, mas vejo como necessário. Precisam de sua versatilidade, defesa e paixão por competir. Nikola fez lobby para que a equipe contratasse Russell Westbrook por causa da vontade com que joga. Butler, então, seria mais uma injeção nesse sentido”, avaliou o jornalista.

Mannix admite que Butler não é uma certeza de sucesso. Mas é o impulso que a equipe precisa para se recolocar entre os candidatos ao título. “Jimmy é um risco, certamente. Ele pode odiar Denver e brigar com os astros do elenco, por exemplo. Pode acontecer, mas esse time está travado. É um risco necessário, pois ele pode fazer com que andem para frente”, concluiu.

Publicidade

Sem urgência

Mas, para que qualquer cenário evolua, tudo começa pela vontade de Miami. Afinal, o Heat quer mesmo negociar Butler? Existe um conflito de informações, a princípio, no mercado. Segundo Shams Charania, da ESPN, a situação é menos iminente do que a torcida de outros times gostaria. Ouvir propostas de trocas, no fim das contas, não significa que algo vá acontecer agora.

“Miami está disposto a ouvir ofertas por Jimmy, mas não existe um senso de urgência para negociá-lo. Afinal, ele está sob contrato até o fim dessa temporada e vai ter que recusar uma opção de US$52 milhões para testar o mercado. O time ganhou os seus últimos quatro jogos e vive um ótimo momento. Por isso, mesmo sem uma extensão prévia, ninguém se preocupa em Miami”, explicou o repórter.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA