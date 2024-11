Karl-Anthony Towns tem início comparado a Pat Ewing

O astro Karl-Anthony Towns tem feito a torcida do New York Knicks se lembrar do ídolo Pat Ewing. Em sua temporada de estreia pela franquia, o pivô se tornou o primeiro desde o lendário jogador a marcar mais de 100 pontos e 50 rebotes nos primeiros cinco jogos pelo time. A marca, aliás, foi alcançada após a vitória diante do Detroit Pistons, quando ele registrou 21 pontos, 11 rebotes, sete assistências e dois roubos.

Karl-Anthony Towns, aliás, não parou apenas na marca de Ewing. De acordo com o StatMamba, ele é o segundo jogador com mais pontos nos cinco primeiros jogos na história do Knicks. Na liderança, está Carmelo Anthony, com 130. Na sequência, o pivô recém-contratado, com 111.

Parte desse início brilhante se dá pela parte há duas rodadas diante do Miami Heat. Na oportunidade, o craque marcou 44 pontos, sendo que acertou 17 de 25 arremessos. Até o momento, foi certamente a melhor atuação do pivô pela franquia, sendo que ele ainda foi impecável do perímetro com 80% de aproveitamento (4-5).

“Eu só queria vencer. Sinceramente, eu nem estava pensando; também não percebi o tempo. Estava apenas tentando fazer a jogada da vitória. Quando você chega nos minutos finais, acaba se perdendo no jogo”, relatou Towns após o confronto.

Até o momento, Towns tem médias de 22.2 pontos, 11.2 rebotes e três assistências por partida. Além disso, ele registrou 54.9% de aproveitamento nos arremessos de quadra e 64.7% nas bolas de três pontos.

O bom início, portanto, faz valer o investimento do Knicks no pivô. Pelo jogador, afinal, o time de Nova Iorque enviou Julius Randle, Donte DiVincenzo, Keita Bates-Diop e uma escolha de 2025 com proteção top 13 do Detroit Pistons. O investimento visando principalmente a disputa pelo título da NBA em 2024/25.

Para o ex-Timberwolves, a troca representou uma realização de infância. Natural de Piscataway, Nova Jersey, Towns cresceu como torcedor do Knicks. Em sua infância e adolescência, no entanto, ele passou longe de ver grandes anos da conhecida equipe de Nova Iorque. Ainda assim, ele sempre cultivou o desejo de defender o time, bem como liderar à recuperação na NBA.

“Vou tentar trabalhar muito para dar a eles a melhor chance de vencer, mas não como um salvador, você não pode fazer tudo sozinho. É por isso que ninguém é maior que ninguém. Todos estão se ajudando para alcançar um objetivo comum, que é ganhar um campeonato e vencer jogos”, completou.

