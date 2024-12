Karl-Anthony Towns decide jogo acirrado entre Knicks e Raptors

O pivô Karl-Anthony Towns foi o grande destaque da vitória do New York Knicks sobre o Toronto Raptors por 113 a 108, nesta segunda-feira (9). O astro anotou 24 pontos e ainda contribuiu com 15 rebotes para garantir o 15° triunfo da equipe na temporada.

Mas não foi apenas Karl-Anthony Towns que brilhou na vitória do Knicks sobre o Raptors. Jalen Brunson também finalizou o jogo com um duplo-duplo. Já pela equipe canadense, RJ Barrett anotou 30 pontos e foi o cestinha do duelo.

Com apoio da torcida, o Raptors logo abriu 5 a 0 no placar. O susto acordou o Knicks que, assim, entrou no jogo e empatou a partida em 11 pontos para cada lado. Então, Davion Mitchell e Jakob Poeltl anotaram cinco pontos em sequência para o time canadense. Apagado até então, Jalen Brunson chamou a responsabilidade, anotou sete pontos nos minutos finais e o time de New York venceu o primeiro quarto por 34 a 27.

Publicidade

Leia mais!

O segundo quarto começou bastante equilibrado. Os times trocaram cestas nos primeiros cinco minutos. Com sete no relógio, Cameron Payne deixou o Knicks com 11 pontos de vantagem. Resiliente, o Raptors voltou para o jogo. Com pontos de Scottie Barnes, RJ Barrett e Ochai Agbaji, os donos da casa viraram o jogo para 55 a 53. Os times voltaram a trocar cestas e foram ao intervalo com vantagem de um ponto para Toronto.

A partida seguiu no mesmo ritmo após o intervalo. Sempre que um time tentava abrir, o outro respondia. Barrett deixou o jogo 73 x 68 para o Raptors, mas o time de New York respondeu e Brunson empatou em 77 para cada lado. Daí par o fim do terceiro período, os times trocaram cestas, mas o Raptors foi para o quarto período vencendo por 86 a 83.

Publicidade

O quarto período foi de Karl-Anthony Towns. O pivô fez dez dos seus 24 pontos na parcial. Os times seguiram se alternando na liderança e tudo indicava que o jogo iria para a prorrogação. Contudo, com 36 segundos no relógio, Towns deixou o placar 110 a 108 para o Knicks. Barrett errou a bandeja do empate e o pivô anotou mais três pontos para dar números finais ao jogo.

(15-9) New York Knicks 113 x 108 Toronto Raptors (7-18)

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Karl-Anthony Towns 24 15 6 2 2 Mikal Bridges 23 3 3 1 0 Jalen Brunson 20 4 11 0 0 OG Anunoby 14 4 3 2 3 Josh Hart 10 4 3 1 0

Três pontos: 17-40; Bridges: 5-8

Publicidade

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK RJ Barrett 30 8 4 1 0 Ja’Kobe Walter 19 1 2 0 0 Scottie Barnes 15 5 3 0 0 Jakob Poeltl 10 12 4 1 2 Davion Mitchell 8 3 3 0 1

Três pontos: 13-35; Barrett e Walter: 3-7

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA