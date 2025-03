Julius Randle ofusca Kevin Durant e Timberwolves afunda Suns

Com um grande jogo de Julius Randle, o Minnesota Timberwolves venceu e complicou ainda mais a situação do Phoenix Suns de Kevin Durant. Sem muitos sustos, o time da casa levou a melhor por 124 a 109 e segue na luta por uma das últimas vagas diretas aos playoffs. Enquanto isso, a derrota é crucial para tirar a franquia do Arizona da zona de play-in. A rodada desta sexta-feira (28) ainda contou com mais seis partidas.

Apesar de uma recente oscilação, essa foi uma das partidas mais seguras de Minnesota. A equipe que vinha de uma sequência de oito vitórias seguidas, havia perdido três dos últimos quatro jogos, mas se recuperou diante de Phoenix. Com 42 triunfos em 74 jogos, a equipe segue na sétima posição do Oeste, colada em Los Angeles Clippers e Golden State Warriors que também venceram. O próximo jogo é no domingo (30), contra o Detroit Pistons.

Por outro lado, Phoenix perde a segunda seguida após emendar quatro vitórias consecutivas antes disso. Mais uma vez o time foi controlado por um rival muito forte na defesa, e teve poucas chances de vencer. A equipe tem 35 vitórias em 74 partidas e se vê novamente atrás do Dallas Mavericks e do Sacramento Kings na disputa pelas últimas duas vagas do play-in. O próximo jogo também é no domingo, contra o Houston Rockets.

Então, confira os principais pontos da vitória do Timberwolves de Julius Randle e Anthony Edwards sobre o Suns de Kevin Durant e Devin Booker.

Randle dita ritmo desde o início

Phoenix não deixou o jogo escapar a ponto de seus reservas entrarem na quadra, mas em geral, Minnesota raramente deixou de ter uma liderança confortável no placar. Dos 25 pontos de Julius Randle, 12 vieram ainda no primeiro quarto. Após sair perdendo por 2 a 0, a equipe da casa liderada pelo camisa 30, emplacou uma rápida sequência para abrir dez pontos de vantagem. O ala-pivô e seu time não olharam mais para trás depois disso.

Defesa por todos os lados

O Timberwolves mostrou sua força defensiva. Rudy Gobert teve apresentação muito dominante, afetando vários arremessos, entrando em linhas de passe e ainda entregou um duplo-duplo do outro lado. Enquanto isso, Jaden McDaniels fez o que pôde para limitar Kevin Durant e ainda marcou 16 pontos no ataque. Foi também uma grande noite de Anthony Edwards e Donte DiVincenzo nesse sentido.

No fim, Edwards evita reação

Nos raros momentos em que o Suns de Kevin Durant construiu algum ritmo no segundo tempo, Anthony Edwards estava lá para garantir a liderança do Timberwolves. Após anotar apenas três pontos no primeiro quarto e sequer pisar na quadra no segundo, ele fez 17 na metade final do jogo. Por fim, fez nove pontos e três bolas triplas no último quarto. Destaque também para suas cinco assistências, que em geral, geraram bolas de fora livres.

Durant tenta mas é bem marcado

Kevin Durant foi o cestinha do Suns contra o Timberwolves, anotando 23 pontos. A questão, porém, foi a eficiência. O astro acertou apenas sete de 19 arremessos, sendo sufocado por Jaden McDaniels ao longo da noite. Além disso, ele só conseguiu distribuir duas assistências, enquanto cometeu quatro erros de ataque. Foi um ótimo trabalho de Minnesota sobre o astro.

Devin Booker vai mal e segue “gelado”

Devin Booker tem sido muito mais um armador nos últimos jogos, mas sua eficiência nos arremessos seguiu ruim nessa sexta-feira. Ele anotou apenas dez pontos, enquanto tentou 14 arremessos. Além disso, seus seis passes decisivos também foram acompanhados de quatro erros de ataque. O craque foi bem marcado, mas o momento é estranho. Afinal, são quatro jogos seguidos sem chegar aos 20 pontos em um momento crucial de 2024/25.

Coadjuvantes vão bem

Royce O’Neale e Collin Gillespie, por fim, acabaram sendo as melhores notícias de Phoenix em Minnesota. Com bom volume ofensivo, ambos superaram a marca dos 20 pontos, acertando 11 de 17 tentativas do perímetro. Ambos tiveram mais espaço enquanto os craques atraiam mais atenção da defesa. Ainda assim, não foi o suficiente para o Suns chegar mais perto do placar em quase nenhum momento.

(35-39) Phoenix Suns 109 x 124 Minnesota Timberwolves (42-32)

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Kevin Durant 23 6 2 2 2 Collin Gillespie 22 5 10 1 0 Royce O’Neale 21 2 2 0 0 Devin Booker 10 0 6 1 0 Ryan Dunn 9 3 1 0 1

Três pontos: 18-37; O’Neale: 7-12

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Julius Randle 25 6 8 1 1 Anthony Edwards 20 4 5 1 0 Rudy Gobert 17 13 1 4 1 Jaden McDaniels 16 3 1 1 1 Donte DiVincenzo 13 2 5 2 0

Três pontos: 19-39; Edwards: 4-10

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Timberwolves de Anthony Edwards sobre o Suns de Kevin Durant, a rodada dessa sexta-feira ainda contou com mais seis partidas. Então, confira os outros resultados e os números da noite de NBA.

(59-15) Cleveland Cavaliers 122 x 133 Detroit Pistons (42-32)

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Donovan Mitchell 38 5 3 1 0 Darius Garland 21 5 6 1 0 De’Andre Hunter 11 3 0 1 0 Dean Wade 10 2 1 0 0 Evan Mobley 9 6 4 0 2

Três pontos: 15-40; Garland: 5-11

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Tim Hardaway Jr. 32 1 3 0 0 Malik Beasley 19 4 4 1 0 Ausar Thompson 18 10 2 2 4 Dennis Schroder 17 7 10 1 0 Jalen Duren 16 13 0 1 1

Três pontos: 15-34; Hardaway: 7-11

(42-31) Los Angeles Clippers 132 x 100 Brooklyn Nets (23-51)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Kawhi Leonard 31 6 2 4 2 Ivica Zubac 21 12 1 0 1 James Harden 17 2 6 0 0 Patty Mills 14 0 0 0 0 Norman Powell 11 2 5 1 0

Três pontos: 19-37; Leonard: 5-6

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Keon Johnson 13 1 2 2 0 Drew Timme 11 10 1 0 0 Cam Johnson 11 0 6 1 0 Jalen Wilson 8 7 2 2 0 Tyson Etienne 8 0 1 0 0

Três pontos: 14-47; Johnson: 3-7

(18-55) Charlotte Hornets 97 x 108 Toronto Raptors (27-47)

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Mark Williams 18 12 5 0 1 DaQuan Jeffries 15 5 2 2 1 Tidjane Salaun 12 14 1 0 0 KJ Simpson 14 2 3 1 0 Miles Bridges 11 4 6 1 1

Três pontos: 9-31; Simpson: 3-5

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Jakob Poeltl 24 12 3 0 1 Immanuel Quickley 19 1 9 1 0 Scottie Barnes 18 6 6 0 1 Jamal Shead 17 4 4 2 0 Ja’Kobe Walter 11 2 1 2 0

Três pontos: 14-44; Quickley: 5-8

(46-27) New York Knicks 116 x 107 Milwaukee Bucks (40-33)

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK OG Anunoby 31 2 2 3 0 Mikal Bridges 26 3 5 2 0 Karl-Anthony Towns 14 10 1 2 0 Josh Hart 13 14 8 2 1 Landry Shamet 13 0 2 1 0

Três pontos: 12-33; Shamet: 3-5

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 30 9 7 0 0 Ryan Rollins 20 5 4 0 0 Kyle Kuzma 20 5 3 1 0 Gary Trent Jr. 14 1 0 0 0 AJ Green 8 2 0 0 0

Três pontos: 13-33; Trent: 4-8

(42-31) Golden State Warriors 111 x 95 New Orleans Pelicans (20-54)

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephen Curry 23 4 6 3 0 Jimmy Butler 18 10 4 1 0 Jonathan Kuminga 16 7 3 1 0 Quinten Post 15 6 2 0 0 Buddy Hield 11 3 3 1 0

Três pontos: 13-55; Curry: 5-16

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Bruce Brown 18 7 1 2 2 Yves Missi 12 10 0 0 1 Keion Brooks Jr. 11 3 1 0 0 Jeremiah Robinson-Earl 11 2 2 1 0 Jose Alvarado 10 3 4 0 1

Três pontos: 7-23; Brooks: 2-2

Esse texto será atualizado ao fim de Denver Nuggets x Utah Jazz.

