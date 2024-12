Jrue Holiday revela ponto de evolução fundamental para Zion Williamson

Jrue Holiday assistiu ao início da carreira de Zion Williamson de perto. Afinal, ambos foram companheiros de elenco no New Orleans Pelicans na temporada de estreia do ala-pivô na liga. O veterano viu os 24 impressionantes primeiros jogos do novato na NBA e, depois, seguiu acompanhando a carreira do jovem. Continua de olho até hoje, pois é um dos maiores talentos com quem já trabalhou.

“Eu acho que, antes de tudo, Zion é um dos jogadores mais talentosos que já vi. O seu vigor atlético e como consegue infiltrar no garrafão adversário é fora do comum. Quando atuei ao seu lado, em seu ano de novato, foi incrível. As pessoas falam do seu peso, mas vi o que era capaz de fazer mesmo com esse corpo. É um monstro perto do aro”, elogiou o armador, no podcast de Paul George.

Mas é inegável que, desde 2020, a carreira de Williamson tomou rumos bem diferentes das projeções. O seu basquete perdeu espaço para a discussão em torno de questões como lesões e peso, por exemplo. Então, o que ainda falta para o ala-pivô? De longe, Holiday crê que a melhora em um ponto específico poderia mudar como o astro é visto de forma radical.

Publicidade

“Gostaria que Zion fosse um pouco mais ativo no lado defensivo. Isso não é uma crítica, mas uma visão pessoal. Acho que, no ataque, o seu jogo está bem resolvido. Então, ele deveria se desafiar na defesa. Isso só deixaria mais evidente o talento que esse menino é, enquanto contagia os companheiros de elenco. Faria o seu basquete crescer, certamente”, avaliou o hoje atleta do Boston Celtics.

Leia mais sobre Zion Williamson

Exemplo

Para Jrue Holiday, no entanto, melhorar na defesa não é só um crescimento técnico para Zion Williamson. O significado é maior do que o impacto nos jogos isolados. Trata-se, acima de tudo, de um sinal de maturidade e compromisso. A evolução defensiva do ala-pivô, na visão do armador, seria uma confirmação do seu espírito vencedor. Ele viu um exemplo para o ex-colega nos líderes do Celtics na última temporada.

Publicidade

“Eu vi Jayson [Tatum] e Jaylen [Brown] se desafiarem a serem melhores defensores em Boston. E, com isso, mostraram a todos como queriam ser campeões. Reflete o desejo de vencer. Por isso, acho que Zion deveria fazer o mesmo. Se eu fosse o seu treinador, eu cobraria o lado defensivo dele todos os dias. Ia valer a pena”, projetou o atual campeão da liga.

A melhora defensiva, a princípio, serviria para mostrar um maior espírito competitivo de Williamson. E, assim, ajudaria o Pelicans a atingir o potencial que todos acreditam que possui. “Zion é bastante promissor. Então, eu acho que é um cara bom demais para só jogar play-ins todos os anos”, completou.

Publicidade

Mudança

O Pelicans, lidando com mais uma ausência de Williamson, vê mais uma temporada ficar pelo caminho. O time é o último colocado do Oeste, pois só venceu quatro de 22 jogos. Tem o segundo pior recorde da NBA, por enquanto. Então, Holiday acredita que seja o momento de todos reverem algumas certezas. Será que a equipe está bem montada? Mais do que isso, será que o ala-pivô está no lugar certo?

“Às vezes, eu sinto que o problema é o encaixe do jogador. Não sei se a equipe precisa fazer ajustes em torno de Zion ou tentar novas alternativas. Mas acho que ele tem que passar por algum tipo de mudança no momento. Porque o seu talento, em síntese, é indiscutível”, concluiu o veterano armador.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA