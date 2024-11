“Pelicans foi o primeiro erro na carreira de Zion Williamson”, acusa DeMarcus Cousins

Desde o Draft de 2019, o New Orleans Pelicans sonhou em se tornar um time competitivo, mas cinco anos depois ainda segue atrás de sucesso na pós-temporada. Então, de acordo com o ex-jogador da equipe, DeMarcus Cousins, Zion Williamson não deveria ter ido para a franquia de Luisiana.

“Vamos voltar no tempo. Quando esse cara foi draftado, sabíamos que ele iria para New Orleans e havia uma questão com o peso. Isso já era um problema naquela época. Mas New Orleans não é um lugar que promove saúde”, iniciou Cousins.

“Isso porque é um lugar onde você vai e ganha quatro, cinco quilos. Você vai lá, bebe e se diverte. Essa é a cultura da cidade. Então, colocar aquele garoto nessa situação e esperar que ele se saia bem, foi o primeiro erro”, concluiu.

Publicidade

Cousins jogou em New Orleans por duas temporadas e meia, mas sofreu uma lesão no tendão de Aquiles e ficou bastante tempo fora. Assim, quando voltou, preferiu não retornar à equipe, indo para o Golden State Warriors.

Williamson, por sua vez, tem tido problemas com lesão desde que entrou na liga. O jogador participou de menos de 50% das partidas do Pelicans desde sua estreia. Atualmente, também está afastado por problemas físicos. Dessa forma, a prontidão do ala é sempre uma incógnita, embora quando jogue, consiga bons números.

Publicidade

Leia mais!

Mesmo assim, dizer que a ida de Zion Williamson para o Pelicans foi um erro, pode ser contraditório vindo de DeMarcus Cousins. Afinal, o pivô foi criticado durante a carreira por não se manter em forma, e sua saída da NBA, após várias lesões, teve relação com isso.

O Pelicans está com quatro vitórias em 18 jogos, tendo enfrentado a ausência de Brandon Ingram, CJ McCollum, Dejounte Murray, Herb Jones, Williamson e outros jogadores em algum momento nesta temporada.

New Orleans tinha a esperança de ser um dos candidatos ao título após adquirir Murray do Atlanta Hawks na offseason. No entanto, como tem acontecido nos últimos anos, as lesões parecem ter prejudicado o time antes mesmo de engrenar.

Publicidade

Isso não significa que não haja esperança para o Pelicans. Os torcedores podem olhar para o Milwaukee Bucks, que começou a temporada bastante mal, mas conseguiu emendar uma sequência de cinco vitórias. Dessa forma, o Bucks mostrou como uma equipe pode mudar seu destino de forma rápida na NBA.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Tudo da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA