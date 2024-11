Técnico do Hawks faz análise realista sobre Zaccharie Risacher na NBA

Irregularidade. Essa é a palavra que define, por enquanto, a temporada de estreia de Zaccharie Risacher pelo Atlanta Hawks e na NBA. O primeiro escolhido do draft desse ano foi titular em 16 das 18 partidas da equipe, mas o seu tempo de quadra oscila. A sua performance, mais do que isso, tem altos e baixos. O técnico Quin Snyder vê um jovem jogador em adaptação em quadra, apesar do status do ala francês.

“Zaccharie tem um potencial muito alto, mas evolução não é algo linear. Ele já fez jogos de quatro e 30 pontos. Eu encaro isso sem preocupação, pois não defino como deve ser a sua curva de crescimento. Para mim, a princípio, o ponto principal é que treiná-lo tem sido um prazer. Ele é um jogador talentoso e, sobretudo, um ótimo companheiro de elenco”, avaliou o treinador do time.

O quesito que mais impacta o início instável de temporada de Risacher é o arremesso. O jogador, assim como vários calouros, não tem sido tão eficiente no ataque pela falta de pontaria. Ele só converteu 38% dos seus tiros de quadra e 25% das tentativas de longa distância na temporada. Por outro lado, o Hawks é uma defesa (de forma considerável) melhor por 100 posses de bola enquanto o francês está em ação.

Publicidade

“Eu acho que as pessoas não prestaram atenção na versatilidade defensiva de Zaccharie. Ele teve que marcar vários atletas bem diferentes aqui. Já precisou defender diferentes jogadores de perímetro no basquete europeu, mas pedimos que fizesse isso ainda mais desde que chegou. Ele encarou adversários difíceis e, apesar disso, sempre esteve à altura do desafio”, elogiou o Snyder.

Leia mais sobre Zaccharie Risacher

Faz tudo

A irregularidade de Risacher está em evidência nos últimos jogos. Ele somou só nove pontos nas duas partidas mais recentes, depois de emplacar a primeira sequência de quatro jogos com dígitos duplos de pontuação na NBA. No entanto, não há nenhuma menção ao jovem ter a sua titularidade em risco. Jalen Johnson credita isso à forma como o novo colega impacta o jogo além das cestas.

Publicidade

“Zaccharie é só um jogador de basquete, antes de tudo. Não dá para colocar rótulos em seu jogo, pois pode fazer de tudo em quadra. Há algumas noites em que isso fica claro no ataque. E, em outros, na marcação. Só queremos e torcemos, então, para que esse impacto apareça mais vezes nos dois lados da quadra ao mesmo tempo. Só isso”, exaltou o ala-pivô titular de Atlanta.

Snyder sabe que uma primeira escolha de draft sempre vai ser avaliada sob uma ótica mais exigente. Mas, independentemente disso, está satisfeito com rendimento do ala. “Eu sei que as pessoas vão ter as suas opiniões, mas acho que Zaccharie está fazendo um ano de estreia incrível. E, por isso, estou ansioso para ver a sequência da sua evolução como jogador”, concluiu.

Publicidade

Melhor atuação

A melhor atuação de Zaccharie Risacher na NBA aconteceu na vitória do Hawks sobre o New York Knicks, no início desse mês. Ele marcou 33 pontos, enquanto converteu seis bolas de longa distância e ainda coletou sete rebotes. A partida, entre outros motivos, ficou marcada pela alegria dos colegas a cada cesta do calouro. Para Trae Young, foi uma atuação que vamos ver várias vezes em um futuro breve.

“Não estou surpreso com essa atuação, pois sabia que era questão de tempo. Mais do que isso, sei que vai acontecer cada vez mais. Eu também tive problemas nos meses iniciais da carreira e, depois, chegaram a cogitar-me como calouro do ano no final da temporada. Os altos e baixos fazem parte. Mas o que interessa é que Zaccharie quer contribuir para o time e vencer”, finalizou o astro da equipe.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA