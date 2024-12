Em baixa na NBA, Zion Williamson teve seu valor de mercado citado por um executivo. De acordo com o portal HoopsHype, um dirigente da liga disse que o astro do New Orleans Pelicans não vale mais do que uma escolha de primeira rodada de Draft. O motivo, então, está relacionado à sua saúde.

Williamson só jogou pouco mais de 46% dos jogos de sua equipe desde que entrou na liga. Para piorar, o jogador já contundiu vários ossos diferentes. Joelho, pé, quadril, tornozelo e diversos outros. Zion ainda ficou fora da temporada 2021/22 inteira, por uma lesão no pé. Atualmente, aliás, ele é desfalque no Pelicans.

Assim, segundo o executivo, é difícil envolver muitos ativos em uma troca pelo ala-pivô. Embora quando jogue tenha boas performances, Zion não inspira confiança para o time. Na carreira, ele soma médias de 24.6 pontos, oito rebotes e 5.3 assistências.

Outro executivo disse que é possível que o Pelicans troque Brandon Ingram e CJ McCollum num futuro próximo. Ingram está em último ano de contrato e não conseguiu chegar a um acordo com a equipe durante a offseason. Assim, para não perder o jogador de graça, New Orleans estaria olhando por opções para troca.

Então, nos últimos dias, foi revelado que Pelicans e Utah Jazz até chegaram a um acordo pelo jogador, ainda antes da temporada começar. Mas o próprio Ingram “travou” a troca ao dizer que não ficaria em Salt Lake City em 2025.

Dessa forma, New Orleans já começa a sinalizar uma possível reconstrução. A organização não esperava isso quando trouxe Dejounte Murray em troca. Afinal, o objetivo era montar um time forte com Ingram, Zion, Murray, Trey Murphy e companhia.

No entanto, assolado por lesões, o Pelicans nem mesmo conseguiu colocar seu time ideal em quadra ainda. Como resultado, o time tem apenas quatro vitórias e soma 17 derrotas. Ou seja, tem a pior campanha da liga, ocupando a última posição da Conferência Oeste.

Em baixa no mercado de trocas, Zion Williamson ainda é um dos grandes jogadores da NBA quando saudável. No entanto, se manter em atividade é seu principal desafio. Caso queira de fato reconstruir seu núcleo, a franquia não deve sofrer tanto. Afinal, mesmo em má fase, há diversos jogadores que atraem interesse da liga.

