Jrue Holiday: “Nunca vi Giannis Antetokounmpo tirar um dia de folga”

Giannis Antetokounmpo e Jrue Holiday tiveram um entrosamento imediato em quadra no Milwaukee Bucks. O basquete de ambos funcionou tão bem, aliás, que foram campeões da NBA. Mas a relação não ficou só fora das quatro linhas. Os dois são amigos e, mesmo em times diferentes agora, sempre mostram admiração um pelo outro. O armador crê que, entre tantas virtudes, as melhores do ala são o esforço e disponibilidade.

“Eu nunca vi Giannis tirar um dia de folga. Te digo que nunca o vi perder um jogo ou até treino sem uma boa razão. Ele tenta lutar contra qualquer tipo de lesão para estar em quadra. Acho que esse cara, a princípio, não sabe fazer nada sem dar o seu máximo. Para resumir, ele não sabe o que é ‘pegar leve’”, contou o especialista defensivo, no podcast do astro Paul George.

Antetokounmpo é um líder pelo exemplo por causa do seu esforço e comprometimento no dia a dia. Mas, às vezes, só vontade não basta. Parte da sua disponibilidade está em uma condição físico-atlética incomum. Afinal, ele não foi apelidado de “aberração grega” à toa. Holiday contou um ocorrido, uma semana antes da conquista do título, que resume o jogador único que é o duas vezes MVP da liga.

“Giannis sofreu uma lesão durante as finais do Leste, em 2021, contra o Atlanta Hawks. Ficou fora uma semana e voltou ao time no treino antes do primeiro jogo da decisão do título. Aquela atividade deveria ser mais leve, mas ele fez de tudo: correu o mais rápido possível, enterrou e tudo o mais. A gente olhava e pensava: ‘nós precisamos de você amanhã, não hoje’”, lembrou o veterano.

Complemento

Holiday chegou ao Bucks para ser a peça final de um time campeão montado em torno de Antetokounmpo. A franquia cedeu várias escolhas de primeira rodada de draft para trazê-lo. Então, ele sabia a pressão que existia em torno da sua figura. Por isso, foi um alívio quando começou a jogar com aquele elenco. É uma experiência que, em síntese, vai carregar pelo resto da vida como algo que funcionou.

“Giannis é uma das minhas pessoas favoritas nessa liga, pois nos complementamos bem demais. A gente se completava mesmo. E, por isso, jogar ao seu lado foi bem divertido. Mais do que isso, toda a minha passagem em Milwaukee foi ótima. Afinal, conquistamos um título. E Giannis, em particular, é uma pessoa incrível”, elogiou o atual campeão da NBA com o Boston Celtics.

Holiday acredita que a sua conexão de Antetokounmpo se inicia por causa da dedicação ao esporte e vencer. Mas, ao mesmo tempo, são sentimentos um pouco diferentes. Ele vê a dedicação do amigo como o resultado de uma “sede” pessoal. “Giannis encara cada jogo com um tipo de mentalidade e ‘fome’ fora do comum. Tudo o que faz dentro de quadra, aliás, transparece o esforço máximo”, explicou.

Pão duro

Jrue Holiday, assim como qualquer amigo, sabe detalhes sobre Giannis Antetokounmpo que o público em geral não sabe. Todos veem, pela televisão, a qualidade indiscutível do ala como jogador de basquete. Mas o que não conhecem é como ele se comporta com o seu dinheiro. O dono de um dos maiores salários da história da liga, segundo o armador, é sovina como poucos que já conheceu.

“Giannis, além de tudo, é o cara mais ‘mão de vaca’ que eu já vi! Tem todo o dinheiro do mundo e não solta. Mas acho que isso é um reflexo da sua jornada pessoal, na verdade. Ele não tinha dinheiro e, agora, acho que segue vivendo com aquela mentalidade. Você não muda isso, certamente, do dia para a noite”, refletiu o armador de 34 anos.

