Alonzo Mourning: “Giannis Antetokounmpo teria dificuldades em minha era”

Em participação ao Big Podcast, Alonzo Mourning debateu com o apresentador Shaquille O’Neal se Giannis Antetokounmpo seria um bom jogador na NBA entre 1990 e 2000. Apesar de ser um jogador dominante hoje em dia, a era dos dois ex-jogadores era recheada de pivôs lendários. No entanto, eles acreditam que o grego teria o físico necessário para competir.

“Giannis, acho que ele ataca [o garrafão] com força”, disse Mourning. “Mas ainda “leva surra”, às vezes”, disse.

Giannis Antetokounmpo é um dos jogadores mais fortes da NBA atualmente, mas Alonzo Mourning acredita que ele não seria tão dominante antigamente. De acordo com o ex-jogador, seus adversários também eram fortes e durões na era dele. Ao mesmo tempo, eles não hesitavam em jogar de maneira física, já que as regras não favoreciam o time com a posse de bola, como hoje em dia.

Além disso, Shaq e Mourning também relembraram dos jogadores “enforcers”. No tempo deles, era comum times terem jogadores que faziam o trabalho sujo e serviam de guarda-costas quando necessário. Um exemplo disso nos dias atuais seria James Johnson. Apesar de quase nunca entrar em quadra pelo Indiana Pacers, o veterano é um líder no banco e sempre está presente para separar as discussões em quadra.

“Giannis está forma assim como eu antigamente”, afirmou Mourning. “Mas, vou te falar uma coisa: Terry Cummings, [Charles] Oakley, Anthony Mason, Greg Kite… se você deixasse, eles iriam acabar com você”.

No jogo atual da NBA, a velocidade e agilidade são muitas vezes mais valiosas do que a força. Desse modo, Giannis, que combina as características com 2,11m de altura, se destaca. O ala-pivô tem um dos físicos mais únicos da liga atualmente, então consegue atacar o garrafão com facilidade.

O grego está liderando a liga com 32.4 pontos por jogo, no momento. Ao mesmo tempo, tem 11.9 rebotes, 6.4 assistências e 1.4 tocos como média. Portanto, seus números refletem sua dominância.

Agora, o Milwaukee Bucks está com oito vitórias e nove derrotas, ocupando a sétima posição da conferência Leste. Por mais ruim que pareça para a franquia, a atual colocação é ótima comparada com a campanha de duas vitórias e sete derrotas que começaram a temporada. A equipe superou oito de seus últimos nove jogos, vencendo os últimos quatro confronto seguidos.

