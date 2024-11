Charles Oakley: “Giannis Antetokounmpo seria banco nos anos 90 na NBA”

As comparações entre eras do basquete muitas vezes são injustas. Década após década, o esporte passa por grandes transformações e jogadores com estilos diferentes se tornam dominantes. Entretanto, é comum que ex-atletas disparem críticas ou comentários aos nomes atuais. Charles Oakley, por exemplo, afirmou que Giannis Antetokounmpo seria banco nos da NBA nos anos 1990.

“Giannis está jogando o seu basquete, certamente. Eu era cético sobre a sua capacidade de acertar arremessos e lances livres em momentos importantes, mas ele me convenceu nos playoffs passados. E isso porque, para ser sincero, ele não seria uma força no tempo em que jogava. Sairia do banco na NBA da minha época”, assegurou o antigo jogador do New York Knicks, em entrevista à revista Slam.

O comentário de Oakley sobre Giannis Antetokounmpo é certamente um dos mais polêmicos na NBA. O craque do Milwaukee Bucks, afinal, é um dos jogadores mais dominantes da sua época, com dois MVPs e um título com sua equipe em 2021. O ponto forte do seu jogo, aliás, é o seu físico.

O ex-jogador, porém, acredita que o ponto forte do grego seria neutralizado. Ele, aliás, foi especialista nas defesas da NBA. Atleta da liga por quase duas décadas, ele viveu o auge da carreira nos anos 1990 e ficou conhecido por estilo muito físico e aguerrido em quadra.

Diante disso, Oakley declara que a fisicalidade do passado seria capaz de parar Antetokounmpo. Principalmente, porque, o craque é muito mais infiltrador do que arremessador no lado ofensivo da quadra. O ex-jogador afirma que, por fim, a permissividade de contato faria com que adversários tivessem melhores condições de tirar os pontos positivos do seu jogo.

“Ele teria dificuldades no passado porque as defesas seriam mais enfáticas o forçando a arremessar. Não deixariam que ele fizesse eurosteps e chegasse à cesta com tamanha facilidade como nos dias atuais, ou seja, conseguisse as bandejas tranquilas. Alguém, afinal, arrancaria sua cabeça. Estou feliz pelo que Giannis tem feito, mas teria que sair do banco nos meus tempos”, reafirmou o veterano, em tom de conclusão.

Enquanto o passado é uma incógnita, Antetokounmpo segue como um dos grandes nomes da NBA. Enquanto o Bucks iniciou a temporada com dificuldades, ele elevou seu nível e está com médias de 32.4 pontos, 11.9 rebotes e 6.4 assistências.

