Josh Hart tenta entender sua posição no Knicks

O experiente Josh Hart está confuso com sua posição no New York Knicks. A dúvida do ala se dá por seu momento na pré-temporada do time. Mesmo titular, ele marcou apenas dois pontos em cinco partidas pela equipe. Desse modo, cogitou até ir para o banco de reservas para tentar se reencontrar antes do início da temporada 2024/25 da NBA.

“Estou perdido. Não faço ideia”, confessou Hart. “Faltam alguns dias até o jogo contra o Boston Celtics. Então, seja tentando ganhar ritmo com o quinteto titular ou dando uma chance para outro pessoa para meu papel mudar. No momento, estou tentando descobrir. Não faço ideia. Mas veremos o que acontece contra o Celtics na estreia da temporada”, acrescentou.

Na temporada passada Josh Hart desempenhou uma posição importante no Knicks. Principalmente, nos playoffs. Durante a campanha final, afinal, ele acumulou média de 42.2 minutos em 13 jogos, com 14.5 pontos, 11.5 rebotes e 4.5 assistências. Desse modo, se estabeleceu como um dos principais nomes do elenco, tanto para o técnico Tom Thibodeau, como para a torcida.

Em poucos meses, no entanto, o panorama no Knicks mudou. Durante a agência livre, a franquia renovou com OG Anunoby e trocou por Mikal Bridges. No início do mês, por sua vez, conseguiu outra troca, dessa vez, por Karl-Anthony Towns. Assim, Hart rapidamente deixou de ser o segundo principal jogador do ataque, para ser o quinto.

A mudança ficou evidente na pré-temporada. Em 90 minutos em quadra, ele realizou somente seis arremessos e marcou dois pontos. Se for reserva, desse modo, ele acredita que poderia ocupar um papel de liderança, que atualmente é de Miles McBride e Precious Achiuwa.

“(Brunson) e (Towns) são o nosso motor. Acho que jogamos bem na pré-temporada. Então, estou tranquilo com isso. Só acho que podemos encontrar uma maneira de sermos o nosso melhor, seja qual for o papel ou os minutos”, confessou.

O problema vivido por Hart, aliás, mostra a força do Knicks. Com tamanho talento, a equipe certamente é uma das candidatas ao título da NBA em 2024/25. Na Conferência Leste, por exemplo, a projeção é de que a equipe seja o principal algoz do Boston Celtics, atual campeão da liga.

As duas franquias, inclusive, se enfrentam na rodada de abertura da temporada. O confronto acontece no dia 22 de outubro, às 22h30 (horário de Brasília), no TD Garden.

