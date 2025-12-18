Josh Giddey faz triplo-duplo e Bulls bate Cavaliers

Com triplo-duplo de Josh Giddey, o Chicago Bulls bateu o Cleveland Cavaliers por 127 a 11, em clássico da divisão Central da NBA, nesta quarta-feira (17). A equipe de Illinois que tem tido o retorno de alguns nomes importantes nas últimas semanas, conseguiu boa vitória jogando em casa também contou com grande jogo de Coby White.

Josh Giddey fez seu primeiro triplo-duplo desde 3 de dezembro. Aliás, foi seu melhor jogo desde então. Além da contribuição em várias áreas do jogo, converteu cinco bolas de três, o que foi sua melhor marca em toda a campanha de 2025/26.

Esse, aliás, foi um triunfo importante para o Chicago Bulls. Afinal, a equipe ostentava uma sequência de oito derrotas nos últimos nove jogos. Após o início incrível, a equipe derrapou, e perdeu jogos e jogadores importantes. Então, a vitória de hoje faz a equipe respirar na zona de play-in e se isolar na décima posição, superando o empate com o Milwaukee Bucks. O time tem 11 vitórias em 26 jogos.

O Cleveland Cavaliers até tem uma campanha melhor, mas muito mais frustrante pelas expectativas criadas. A franquia de Ohio perdeu pela segunda vez seguida e segue sem consistência em 2025/26. Nos últimos dez jogos, o líder do Leste do último ano perdeu sete vezes. Assim, a equipe ostenta uma campanha de 15 vitórias em 28 jogos, ocupando a nona posição do Leste, em igualdade com o Miami Heat.

As duas franquias voltam a se enfrentar na próxima sexta-feira (19).

Escalações

A franquia de Chicago chegou com dois desfalques para o jogo: Ayo Dosunmu, que perdeu as últimas partidas, além de Noa Essengue que está fora da temporada da NBA. Apesar disso, Billy Donovan tem conseguido escalar o quinteto que considera ideal na equipe, com: Josh Giddey, Coby White, Isaac Okoro, Matas Buzelis e Nikola Vucevic.

Cleveland, por outro lado, tem mais problemas. Evan Mobley deve perder alguns jogos com um problema na panturrilha, incluindo o duelo contra Chicago. Além disso, seguem fora os alas Sam Merrill, Max Strus e o pivô Larry Nance Jr. Assim, o quinteto titular de Kenny Atkinson teve: Darius Garland, Donovan Mitchell, Jaylon Tyson, Dean Wade e Jarrett Allen.

Destaques

O Bulls de Josh Giddey se aproveitou de um grande ritmo ofensivo no segundo tempo para vencer o Cavaliers. O australiano foi o grande destaque, não só pelos 23 pontos e cinco bolas triplas, mas pelo jogo que conseguiu gerar em alta velocidade para os donos da casa. Suas 11 assistências se transformaram em 27 pontos, em uma partida em que Chicago conseguiu retomar sua eficiência, sobretudo na transição. Tudo isso é pensado para o camisa 3.

Coby White e Nikola Vucevic também foram grandes nomes do triunfo. O armador marcou 25 pontos, sendo o cestinha dos donos da casa no duelo. Sua eficiência retornou, após uma sequência de jogos complicada. Foi sua maior pontuação desde o fim de novembro. O mesmo para o pivô, muito criticado na má fase de Chicago. Marcou 20 pontos, sendo 13 no último período, crescendo para evitar qualquer chance de reação rival.

Com Evan Mobley sendo ausência no Cavaliers, o Bulls de Josh Giddey teve muita eficiência atacando o garrafão. Foram 68 pontos no garrafão para equipe. Em meio a tudo isso, os cortes para a cesta de nomes como Isaac Okoro e Tre Jones foram providenciais. Os dois somaram 11 acertos em 14 tentativas no jogo, quase todas elas bem próximas a cesta.

Pelo lado do time visitante, Donovan Mitchell foi mais uma vez o cestinha. O astro vinha de jogo ruim contra o Charlotte Hornets, mas se recuperou, anotando 32 pontos. Ele até tentou puxar uma reação final, marcando nove pontos em seus seis minutos na quadra no último quarto. Porém, a defesa do time de Ohio não foi capaz de parar o ataque rival.

De destaque, mais uma vez, os minutos do jovem Jaylon Tyson. Voltando ao time titular nessa quarta, ele marcou 21 pontos, enquanto acertou 80% de seus arremessos. Muita eficiência para um jovem que pede passagem na rotação, mesmo em meio a crise de Cleveland. Darius Garland e Jarrett Allen até tentaram contribuir, mas não conseguiram seu melhor jogo, como também tem sido habitual nas últimas semanas.

Por fim, a equipe até equilibrou o primeiro tempo. Mas não conseguiu sustentar um ritmo alto que tanto agrada aos rivais. Fora Mitchell, o time teve dificuldades para gerar bons arremessos e teve eficiência muito menor do perímetro. No último quarto, Chicago deu poucas chances de reação, mas a história também acaba sendo sobre um time visitante que marcou apenas 23 pontos e ao invés de reagir, viu a vantagem ficar mais dilatada.

(15-13) Cleveland Cavaliers 111 x 127 Chicago Bulls (11-15)

Cavaliers

Jogador PTS REB AST STL BLK Donovan Mitchell 32 1 5 0 0 Jaylon Tyson 21 2 3 1 1 Darius Garland 15 5 6 0 0 Jarrett Allen 14 6 3 1 2 De’Andre Hunter 12 5 1 0 0

Três pontos: 12/39 (30.8%) / Mitchell: 4/9

Bulls

Jogador PTS REB AST STL BLK Coby White 25 5 3 2 0 Josh Giddey 23 11 11 2 1 Nikola Vucevic 20 9 4 2 1 Isaac Okoro 12 2 1 1 0 Tre Jones 11 1 11 3 0

Três pontos: 14/36 (38.9%) / Giddey: 5/11

Outro jogo da rodada

Além da vitória do Bulls de Josh Giddey sobre o Cavaliers de Donovan Mitchell, a rodada também contou com o duelo entre Minnesota Timberwolves e Memphis Grizzlies.

Jaren Jackson Jr e Jock Landale foram os destaques de uma importante vitória de Memphis, mesmo fora de casa. Ainda sem Anthony Edwards, a equipe de Minnesota sofreu um colapso do meio do terceiro quarto em diante e não conseguiu se recuperar. Vitória importante demais para o time do Tennessee que agora iguala o Golden State Warriors na zona de play-in.

(13-14) Memphis Grizzlies 116 x 110 Minnesota Timberwolves (17-10)

Grizzlies

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaren Jackson Jr. 28 12 3 1 3 Jock Landale 20 10 3 2 1 Jaylen Wells 17 4 2 4 0 Cedric Coward 13 5 3 1 0 Kentavious Caldwell-Pope 12 1 3 1 0

Três pontos: 11/34 (32.4%) / Landale: 4/9

Timberwolves

Jogador PTS REB AST STL BLK Julius Randle 21 5 3 3 0 Donte DiVincenzo 19 11 4 3 1 Rudy Gobert 16 16 4 1 4 Naz Reid 16 7 2 1 1 Jaden McDaniels 13 7 6 1 1

Três pontos: 13/44 (29.5%) / DiVincenzo: 4/11

