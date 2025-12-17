Jalen Brunson é MVP, Knicks bate Spurs e vence Copa NBA

O New York Knicks é o grande campeão da Copa da NBA 2025, após superar o San Antonio Spurs, por 124 a 113, nesta terça-feira (16) e ainda teve Jalen Brunson como MVP do torneio. Com a conquista em Las Vegas, a franquia voltar a ser campeã na liga pela primeira vez desde 1973.
Jalen Brunson terminou o torneio com médias de 33.3 pontos, 6.7 assistências e 55% nos arremessos de quadra. No mata-mata, somou 75 pontos nas vitórias contra Orlando Magic e Toronto Raptors. Hoje, fez mais 25 na vitória sobre San Antonio, sendo o segundo principal cestinha da equipe. OG Anunoby marcou 28 e liderou a equipe na decisão dessa terça-feira (16) em Las Vegas.
Para o New York Knicks, um título com a marca que acompanha a franquia nos últimos anos: Resiliência. Em jogo duro, que foi controlado pelo rival na maior parte do tempo, a equipe seguiu firme. Em um último quarto enorme em termos ofensivos e sobretudo, nos rebotes, o time confirmou seu primeiro título da Copa. Agora se iguala aos outros campeões, Los Angeles Lakers (2023) e Milwaukee Bucks (2024).
Para o San Antonio Spurs, fica lição para um jovem time que foi o melhor na quadra em muitos momentos. Porém, não conseguiu definir o confronto e abrir grande vantagem. No último quarto, quando a transição deixou de existir e os rivais cresceram nos rebotes, a equipe do Texas não acompanhou. Agora, deve disputar o primeiro playoffs com Victor Wembanyama, Stephon Castle e o núcleo promissor em 2025/26.
Escalações
Sem surpresas nas duas equipes nos quintetos titulares para a decisão da Copa da NBA.
A grande dúvida estava em San Antonio. Afinal, Victor Wembanyama ainda tinha restrição de minutos. Então, o técnico Mitch Johnson manteve o mesmo quinteto titular das semifinais, com De’Aaron Fox, Stephon Castle, Devin Vassell, Harrison Barnes e Luke Kornet. O francês veio do banco e atuou por 25 minutos. O Spurs, aliás, não teve desfalques.
Pelo lado de New York, a manutenção do quinteto titular quente das últimas semanas aconteceu por parte de Mike Brown. Jalen Brunson, Mikal Bridges, Josh Hart, OG Anunoby e Karl-Anthony Towns foram os titulares. Por outro lado, a equipe não conseguiu recuperar Landry Shamet ou Miles McBride para a decisão.
Destaques
O primeiro tempo da final foi muito equilibrado. Ambos os times acertaram seis bolas de três. O Knicks fez dois pontos a mais no garrafão em relação ao Spurs, enquanto os texanos converteram dois lances livres a mais. O mesmo número de turnovers (4) e New York liderando os rebotes ofensivos por um (10 a 9). A parcial em 61 a 59 para San Antonio, disse bem o que foi o jogo.
Mas apesar de números tão iguais, a forma como os times alcançaram isso, foi distinta. San Antonio jogou muito melhor em transição, correndo a quadra sempre que podia com seus três armadores, De’Aaron Fox, Stephon Castle e Dylan Harper. O time teve muito mais sucesso acelerando o jogo. Gerou boa situações aproveitadas por Luke Kornet no garrafão e também por os outros jogadores.
New York, por outro lado, teve ações mais pausadas. A equipe teve certa dificuldade na movimentação, e acertou alguns arremessos mais difíceis que o rival para manter o jogo aberto. No fim do segundo quarto, Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns passaram a se conectar melhor no jogo de dupla, o que fez o Knicks diminuir a diferença texana que chegou a ser de sete pontos.
Mas no fim, ninguém apareceu melhor do que Devin Vassell e OG Anunoby. O ala texano foi silencioso, mas lidero seu time em pontos com 12. Duas bolas de três, algumas enterradas, cortes inteligentes e um grande jogo defensivo. Do outro lado, um Anunoby ainda melhor. O ala teve 20 pontos, acertou três bolas triplas, uma delas na cara de Victor Wembanyama, fez várias bandejas na movimentação e tudo isso defendendo o francês.
Aliás, apesar da liderança, o prodígio do Spurs acabou não sendo um grande fator no primeiro tempo, um pouco ansioso, marcou quatro pontos.
Mas se Victor Wembanyama ainda não tinha sido um fator em Spurs x Knicks em termos ofensivos, o jogo mudou no terceiro quarto. O pivô marcou 12 pontos só no terceiro período. Isso inclui duas bolas de três e duas enterradas incríveis no jogo de dupla com Stephon Castle. O armador e sua luta também foram um destaque. Luta que aliás, se misturou com eficiência. Ele terminou o período com 11 assistências e nenhum turnover.
A sensação geral foi de que a equipe texana esteve no controle, e de fato, a liderança foi deles ao longo de todo o quarto. Mas o Knicks encontrou maneiras de sobreviver. Jalen Brunson conseguiu algumas cestas importantes, assim como Karl-Anthony Towns. A eficiência da equipe na transição aumentou. Mesmo assim, San Antonio entrou no último quarto com cinco ponto de frente.
Mas no último quarto, outra mudança. O Knicks começou dominante, sobretudo nos rebotes ofensivos. E o banco de reservas trouxe frutos. Mitchell Robinson foi um monstro, chegando a dez rebotes ofensivos no duelo em 18 minutos na quadra. Jordan Clarkson acertou ótimos arremessos. E Tyler Kolek, o jovem armador que entrou e conectou o ataque do time, que não parou mais de produzir.
Por outro lado, o Spurs colapsou contra o Knicks de Jalen Brunson. A equipe marcou apenas 19 pontos no último quarto, enquanto cedeu 35. A vantagem que durou todo o terceiro período, deixou de existir de forma rápida. E só aumentou, mesmo com alguns bons momentos de Stephon Castle e Dylan Harper no período final.
Por fim, o Knicks venceu o Spurs por 11 pontos e Jalen Brunson foi eleito MVP.
(18-7) San Antonio Spurs 113 x 124 New York Knicks (18-7)
Spurs
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Dylan Harper
|21
|7
|0
|0
|0
|Victor Wembanyama
|18
|6
|1
|1
|2
|De’Aaron Fox
|16
|2
|9
|1
|0
|Stephon Castle
|15
|7
|12
|0
|1
|Luke Kornet
|14
|6
|1
|0
|0
Três pontos: 14/39 (35.9%) / Harper: 5/7
Knicks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|O.G Anunoby
|28
|9
|3
|0
|1
|Jalen Brunson
|25
|4
|8
|0
|1
|Karl-Anthony Towns
|16
|11
|1
|2
|0
|Jordan Clarkson
|15
|2
|0
|1
|1
|Tyler Kolek
|14
|5
|5
|0
|0
Três pontos: 15/40 (37.5%) / Anunoby: 5/10
