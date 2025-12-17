Jalen Brunson é MVP, Knicks bate Spurs e vence Copa NBA

Time de Nova York volta a conquistar um título na NBA após 52 anos

Knicks Jalen Brunson Spurs Fonte: Reprodução / X

O New York Knicks é o grande campeão da Copa da NBA 2025, após superar o San Antonio Spurs, por 124 a 113, nesta terça-feira (16) e ainda teve Jalen Brunson como MVP do torneio. Com a conquista em Las Vegas, a franquia voltar a ser campeã na liga pela primeira vez desde 1973.

Jalen Brunson terminou o torneio com médias de 33.3 pontos, 6.7 assistências e 55% nos arremessos de quadra. No mata-mata, somou 75 pontos nas vitórias contra Orlando Magic e Toronto Raptors. Hoje, fez mais 25 na vitória sobre San Antonio, sendo o segundo principal cestinha da equipe. OG Anunoby marcou 28 e liderou a equipe na decisão dessa terça-feira (16) em Las Vegas.

Para o New York Knicks, um título com a marca que acompanha a franquia nos últimos anos: Resiliência. Em jogo duro, que foi controlado pelo rival na maior parte do tempo, a equipe seguiu firme. Em um último quarto enorme em termos ofensivos e sobretudo, nos rebotes, o time confirmou seu primeiro título da Copa. Agora se iguala aos outros campeões, Los Angeles Lakers (2023) e Milwaukee Bucks (2024).

Para o San Antonio Spurs, fica lição para um jovem time que foi o melhor na quadra em muitos momentos. Porém, não conseguiu definir o confronto e abrir grande vantagem. No último quarto, quando a transição deixou de existir e os rivais cresceram nos rebotes, a equipe do Texas não acompanhou. Agora, deve disputar o primeiro playoffs com Victor Wembanyama, Stephon Castle e o núcleo promissor em 2025/26.

Escalações

Sem surpresas nas duas equipes nos quintetos titulares para a decisão da Copa da NBA.

A grande dúvida estava em San Antonio. Afinal, Victor Wembanyama ainda tinha restrição de minutos. Então, o técnico Mitch Johnson manteve o mesmo quinteto titular das semifinais, com De’Aaron Fox, Stephon Castle, Devin Vassell, Harrison Barnes e Luke Kornet. O francês veio do banco e atuou por 25 minutos. O Spurs, aliás, não teve desfalques.

Pelo lado de New York, a manutenção do quinteto titular quente das últimas semanas aconteceu por parte de Mike Brown. Jalen Brunson, Mikal Bridges, Josh Hart, OG Anunoby e Karl-Anthony Towns foram os titulares. Por outro lado, a equipe não conseguiu recuperar Landry Shamet ou Miles McBride para a decisão.

Destaques

O primeiro tempo da final foi muito equilibrado. Ambos os times acertaram seis bolas de três. O Knicks fez dois pontos a mais no garrafão em relação ao Spurs, enquanto os texanos converteram dois lances livres a mais. O mesmo número de turnovers (4) e New York liderando os rebotes ofensivos por um (10 a 9). A parcial em 61 a 59 para San Antonio, disse bem o que foi o jogo.

Mas apesar de números tão iguais, a forma como os times alcançaram isso, foi distinta. San Antonio jogou muito melhor em transição, correndo a quadra sempre que podia com seus três armadores, De’Aaron Fox, Stephon Castle e Dylan Harper. O time teve muito mais sucesso acelerando o jogo. Gerou boa situações aproveitadas por Luke Kornet no garrafão e também por os outros jogadores.

New York, por outro lado, teve ações mais pausadas. A equipe teve certa dificuldade na movimentação, e acertou alguns arremessos mais difíceis que o rival para manter o jogo aberto. No fim do segundo quarto, Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns passaram a se conectar melhor no jogo de dupla, o que fez o Knicks diminuir a diferença texana que chegou a ser de sete pontos.

Mas no fim, ninguém apareceu melhor do que Devin Vassell e OG Anunoby. O ala texano foi silencioso, mas lidero seu time em pontos com 12. Duas bolas de três, algumas enterradas, cortes inteligentes e um grande jogo defensivo. Do outro lado, um Anunoby ainda melhor. O ala teve 20 pontos, acertou três bolas triplas, uma delas na cara de Victor Wembanyama, fez várias bandejas na movimentação e tudo isso defendendo o francês.

Aliás, apesar da liderança, o prodígio do Spurs acabou não sendo um grande fator no primeiro tempo, um pouco ansioso, marcou quatro pontos.

Leia mais!

Mas se Victor Wembanyama ainda não tinha sido um fator em Spurs x Knicks em termos ofensivos, o jogo mudou no terceiro quarto. O pivô marcou 12 pontos só no terceiro período. Isso inclui duas bolas de três e duas enterradas incríveis no jogo de dupla com Stephon Castle. O armador e sua luta também foram um destaque. Luta que aliás, se misturou com eficiência. Ele terminou o período com 11 assistências e nenhum turnover.

A sensação geral foi de que a equipe texana esteve no controle, e de fato, a liderança foi deles ao longo de todo o quarto. Mas o Knicks encontrou maneiras de sobreviver. Jalen Brunson conseguiu algumas cestas importantes, assim como Karl-Anthony Towns. A eficiência da equipe na transição aumentou. Mesmo assim, San Antonio entrou no último quarto com cinco ponto de frente.

Mas no último quarto, outra mudança. O Knicks começou dominante, sobretudo nos rebotes ofensivos. E o banco de reservas trouxe frutos. Mitchell Robinson foi um monstro, chegando a dez rebotes ofensivos no duelo em 18 minutos na quadra. Jordan Clarkson acertou ótimos arremessos. E Tyler Kolek, o jovem armador que entrou e conectou o ataque do time, que não parou mais de produzir.

Por outro lado, o Spurs colapsou contra o Knicks de Jalen Brunson. A equipe marcou apenas 19 pontos no último quarto, enquanto cedeu 35. A vantagem que durou todo o terceiro período, deixou de existir de forma rápida. E só aumentou, mesmo com alguns bons momentos de Stephon Castle e Dylan Harper no período final.

Por fim, o Knicks venceu o Spurs por 11 pontos e Jalen Brunson foi eleito MVP.

(18-7) San Antonio Spurs 113 x 124 New York Knicks (18-7)

Spurs

Jogador PTS REB AST STL BLK
Dylan Harper 21 7 0 0 0
Victor Wembanyama 18 6 1 1 2
De’Aaron Fox 16 2 9 1 0
Stephon Castle 15 7 12 0 1
Luke Kornet 14 6 1 0 0

Três pontos: 14/39 (35.9%) / Harper: 5/7

Knicks

Jogador PTS REB AST STL BLK
O.G Anunoby 28 9 3 0 1
Jalen Brunson 25 4 8 0 1
Karl-Anthony Towns 16 11 1 2 0
Jordan Clarkson 15 2 0 1 1
Tyler Kolek 14 5 5 0 0

Três pontos: 15/40 (37.5%) / Anunoby: 5/10

