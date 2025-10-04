Josh Giddey: “Bulls pode estar entre melhores da NBA em 2026”

A troca por Josh Giddey foi um dos sinais de que o Chicago Bulls, por fim, se assumiu como um time em reconstrução na NBA. Isso costuma significar que essa equipe vai passar temporadas mais interessada em escolher bons prospectos nos drafts do que competir. Mas essa não é a visão do jogador para a franquia em 2026. Ele crê que o elenco de Illinois está mais perto de brigar no topo da liga do que se imagina.

Continua após a publicidade

“Ninguém quer ficar no meio da tabela. Também queremos ser um dos melhores, assim como todos os times da NBA. Mas, às vezes, leva tempo para chegar lá. Nós estamos em um ponto em que cremos ter o bastante para estar entre os melhores na próxima temporada. Eu acho que mostramos isso na reta final da campanha passada e vamos construir a partir disso”, projetou o armador australiano.

De fato, o Bulls emplacou uma boa sequência no fim da temporada passada. Afinal, de março em diante, o time acumulou 15 vitórias em 22 jogos. Essa arrancada, aliás, foi o que garantiu a equipe no play-in. A franquia não trouxe grandes reforços, mas também manteve a base intacta em relação à campanha anterior. Apesar de não parecer muito, isso é o bastante para deixar Giddey bem confiante.

Continua após a publicidade

“Você até pode dizer que, a princípio, nós jogamos contra equipes que não estavam tão motivadas. Mas o fato é que vencemos adversários muito bons naquele fim da última temporada. Tivemos uma viagem de sete jogos no Oeste e voltamos com só uma ou duas derrotas. Vencemos Nuggets e Lakers, por exemplo. Isso nos dá confiança demais para olhar para o futuro”, contou o atleta de 22 anos.

Leia mais sobre o Chicago Bulls

Conferência

Um fator que anima Josh Giddey sobre o Bulls, em particular, é o “lado” da NBA em que compete. Não há dúvidas de que jogar no Leste é mais fácil do que o Oeste. Ficou ainda mais claro com as lesões importantes em Boston Celtics e Indiana Pacers. Mas o que o australiano crê ser uma expectativa realista para Chicago? Diante da situação, ele dá sinais de que pensa alto.

Continua após a publicidade

“Eu espero que o nosso time comece a temporada saudável. Isso é tudo o que pedimos, pois acho que temos um elenco com muitas opções e a conferência Leste está aberta. Está bem aberta mesmo. Então, precisamos de um começo de campanha muito forte. Será um esforço coletivo e, se fizermos isso, eu aposto que tudo pode acontecer para nós”, avaliou o jovem talento.

Giddey também admite que parte do sucesso do Bulls vai passar por imposição. O time tem um ritmo de jogo definido, então precisa se impor assim. “A nossa identidade está, acima de tudo, na velocidade. Somos um time que corre de um lado a outro da quadra o tempo inteiro. Nós temos que melhorar na defesa, sim, mas realmente acho que vai acontecer”, completou.

Continua após a publicidade

Agente livre

A postura confiante de Giddey sobre o futuro do Bulls vem depois de uma offseason não tão tranquila. Afinal, o agente livre restrito teve meses de impasse com a franquia até acertar uma extensão de contrato. As partes fecharam um acordo de US$100 milhões por quatro temporadas. Ele está feliz em encerrar essa negociação e, acima de tudo, garantir a permanência em um lugar que já considera ser a sua casa.

“Ser agente livre sempre mexe um pouco com a sua cabeça. Mas, agora, acabou e posso seguir em frente. São mais quatro temporadas em que eu estou focado e comprometido com Chicago. Adoro a cidade, pois todos aqui me abraçaram rápido. Eu estou empolgado com tudo porque é aqui que quero estar. Quero crescer com esse time e, em particular, com os nossos jovens talentos”, finalizou o armador do futuro do Bulls.

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA