Em alta no Bulls, Matas Buzelis revela meta ousada na NBA

Em alta no Chicago Bulls, o jovem Matas Buzelis revelou uma meta ousada para a próxima temporada da NBA. De acordo com o ala de 20 anos, ele vai fazer de tudo para ganhar o prêmio de jogador que mais evoluiu (MIP). No entanto, Buzelis ressaltou que o basquete é coletivo e que, em primeiro lugar, vem o sucesso do Bulls.

“Eu quero o prêmio de MIP. Esta é minha meta. Mas o esporte é coletivo. As coisas individuais ocorrem quando você vence. Estou preocupado em vencer pelo Bulls. Estou focado em um objetivo: ser o melhor jogador que posso ser. Tenho trabalhado muito na sala de musculação, mas também mantendo minha velocidade e agilidade. Sem ganhar muito peso para ter a mesma mobilidade que tenho e conseguir pular e todas essas coisas”.

“Minha mentalidade é sempre ser o melhor para ajudar a equipe. Estou muito animado. Acho que vamos surpreender muita gente com esta equipe. Tenho muita fé no nosso elenco. Temos trabalhado muito duro. Todos se uniram. Sinto a energia”, afirmou o camisa 14 de Chicago.

Maior promessa do Bulls, Matas Buzelis falou ainda sobre os aspectos do jogo que precisa melhorar na NBA. Segundo o jovem, ele tem trabalhado para se tornar um grande defensor. Além disso, o jogador quer ser um arremessador mais consistente.

“Minha defesa, com certeza. Sou um jogador que pode fazer muitas coisas. Nunca me limito em quadra. Sei que posso fazer tudo, mas acho que minha defesa vai se destacar este ano. Tenho conversado com a comissão técnica que quero ser treinado como um cara totalmente defensivo. Quero ser responsabilizado, que me cobrem esse padrão. Enfim, preciso ser mais físico este ano, com certeza. Também preciso melhorar o arremesso após o drible, o controle de bola, e fazer mais bloqueios (screens)”, finalizou.

Décima primeira escolha do Draft de 2024, Buzelis ganhou espaço no Bulls ao longo de sua campanha de estreia na NBA. Assim, o ala foi titular nos últimos 31 jogos da temporada. Ou seja, só “decolou” mesmo depois do All-Star Game. No total, ele disputou 80 partidas e fez médias de 8,6 pontos e 3,5 rebotes. Desse modo, Buzelis foi eleito para o segundo time ideal de calouros.

Ao lado de Josh Giddey e do novato Noa Essengue, Buzelis é peça fundamental para o futuro do Bulls. Em processo de reconstrução, o time foi aos playoffs apenas duas vezes (2017 e 2022) nos últimos dez anos. Em ambas as oportunidades, a equipe não passou da primeira rodada. Então, se depender da vontade de Buzelis, o jejum acaba em 2026.

