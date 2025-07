Jornalista dá aviso a fãs do Lakers sobre contrato de Luka Doncic

Luka Doncic vai ser elegível a uma extensão de contrato no Los Angeles Lakers a partir do início de agosto. A negociação é um dos passos mais importantes da offseason dos angelinos, pois pode definir o futuro competitivo do time. Há um pouco de incerteza no ar, mas o torcedor da franquia não deve se preocupar. Segundo Dave McMenamin, da ESPN, tudo indica que um acordo vai acontecer.

“Luka assumiu uma grande responsabilidade na agência livre da franquia. E, com isso, deu um sinal concreto sobre o seu futuro em Los Angeles. Ele fez ligações para tentar convencer Deandre Ayton a vir. E, em seguida, recrutou Marcus Smart para ser o defensor em ponto de ataque que o elenco precisava. Então, você vê um jogador que está comprometido com o time”, apontou o jornalista.

A maior questão, então, gira em torno do formato da extensão entre Doncic e Lakers. O craque é elegível a um contrato máximo de US$222 milhões por quatro temporadas. No entanto, também pode assinar um vínculo menor: US$160 milhões em salários por três anos. A segunda opção tem menores valores totais e anuais, mas oferece a chance de renegociar esse acordo mais cedo.

“A data-chave para tudo é 02 de agosto, pois esse é o momento em que podem oferecer um novo acordo para Luka. Temos que esperar até lá. Mas, se eu fosse torcedor, já não teria nenhum tipo de preocupação sobre a negociação. A chance de acertarem um novo contrato é bem alta. Ele não está em Los Angeles, certamente, só para ficar mais um ano ou dois”, cravou McMenamin.

Recrutador

A participação de Luka Doncic na chegada de Smart, em particular, foi uma sinalização positiva para o Lakers sobre o novo contrato do astro. O armador contou que o esloveno foi crucial em seu processo de decisão como agente livre. Jogar no time de Los Angeles, a princípio, sempre tem um grande apelo entre os atletas da liga. Mas a presença ativa do ala-armador em seu convencimento pesou muito também.

“Quando você recebe uma ligação de um jogador desse porte checando a sua situação, certamente, tem um peso. Ele tentou entender como estava e ver o meu interesse em juntar-me a um time especial que está se construindo aqui. Ouvir de Luka que poderia ajudar essa equipe, acima de tudo, teve muito significado. É algo que fez a diferença”, admitiu o especialista defensivo.

Smart sabe as dificuldades de encarar Doncic, enquanto um dos principais marcadores de perímetro da liga. Isso fez o contato do ex-adversário ganhar um valor ainda maior. “Eu já enfrentei Luka muitas vezes antes. Por isso, sei como é ‘sofrer’ com a sua magia. Estar ao seu lado por um pedido dele, dessa vez, é algo especial que significa bastante para mim”, completou.

Por todos

E a preocupação de Luka Doncic, aliás, não se limita só a quem assinou contrato com o Lakers. Ele deixa as portas abertas e mantém laços com quem está de saída também. Smart chegou à Los Angeles para substituir Dorian Finney-Smith, que trocou o time pelo Houston Rockets. Mas, acima de rivalidades, o ala-armador fez questão de parabenizar o amigo e (agora) ex-colega de elenco.

“Luka é uma pessoa que se importa com todos ao seu redor. Quando saiu a notícia de que eu assinaria com Houston, por exemplo, ele me mandou uma mensagem dizendo que estava muito contente por mim. Mais do que isso, estava orgulhoso de mim. Por mais que estivesse indo embora, ele sabe como é importante para mim voltar a ficar perto dos meus filhos”, revelou o ala defensivo.

Continua após a publicidade

