Jornalista avalia Luka Doncic em derrota do Lakers para Nets

Após a derrota do Los Angeles Lakers para o Brooklyn Nets por 111 a 108, na segunda-feira (10), Colin Cowherd, da Fox Sports, criticou Luka Doncic. Mesmo com um triplo-duplo de 22 pontos, 12 rebotes e 12 assistências, o astro teve dificuldades. Isso porque ele acertou apenas oito dos 26 arremessos tentados na partida. Além disso, o jornalista questionou seu desempenho na defesa.

“Temos que ser honestos sobre Luka [Doncic]: ele não tem sido consistente e ótimo com o Lakers. Sabemos que ele está jogando para ficar em forma. Mas também sabemos que ele é ruim defensivamente”, criticou.

O jornalista também comparou o desempenho do craque com temporadas passadas pelo Dallas Mavericks. Assim, Cowherd colocou em dúvida a capacidade do armador em retomar seu melhor jogo.

“Quando eu assisto Doncic, ele não se parece com o mesmo de dois anos atrás. É muito difícil evoluir consigo mesmo se isso não acontece até fevereiro na NBA. Então, eu não acho que veremos o grande Luka este ano. Acredito que teremos uma versão melhor dele, mas não a sua melhor. Ele precisa de uma offseason para entrar em forma”, acrescentou.

Apesar das críticas, o Lakers venceu 12 dos últimos 16 jogos. Desde que Doncic chegou à equipe no início de fevereiro, o time do técnico JJ Redick soma oito vitórias e quatro derrotas.

No entanto, a sequência positiva terminou no sábado (8), quando o Lakers foi superado pelo Boston Celtics. Como resultado, pôs fim a maior série de vitórias da franquia desde 2019/20. A partida também ficou marcada pela lesão de LeBron James. O astro deve ficar ao menos duas semanas afastado. Então, contra o Nets, Luka Doncic foi o principal nome do Lakers, mas não conseguiu a vitória. Ou seja, são duas derrotas seguidas.

Com a camisa do Lakers, Doncic tem médias de 24.5 pontos, 8.4 rebotes, oito assistências e 1.8 roubo de bola por jogo. Entretanto, seu aproveitamento é de 39.9% nos arremessos de quadra e 32.2% de três pontos.

Agora, com 40 vitórias e 23 derrotas, o Lakers ocupa a terceira posição da Conferência Oeste. A equipe encara dois jogos difíceis nos próximos dias. Na quinta-feira (13), enfrenta o Milwaukee Bucks. No dia seguinte, duela contra o Denver Nuggets.

