Jornalista acredita que Gary Trent Jr pode mudar defesa do Bucks

Gary Trent Jr está impactando a defesa do Milwaukee Bucks de uma maneira surpreendente. De acordo com o jornalista Grigorios Tatsis, do portal Last Word On Sports, o ala-armador tem mostrado desde a pré-temporada que consegue marcar o principal jogador de perímetro adversário. Então, o reforço, que chegou na offseason, está provando que é muito mais que um pontuador.

No primeiro jogo do Bucks nesta temporada, Gary Trent Jr foi o responsável pela defesa de Tyrese Maxey, do Philadelphia 76ers. Apesar da jovem estrela adversária ser um dos jogadores mais rápidos da liga, conseguiu se manter na frente dele o jogo inteiro. Com Giannis Antetokounmpo e Brook Lopez no garrafão, Trent, com sua marcação física, conseguia mudar a direção com que Maxey atacava. Desse modo, o levava forçadamente para a direção dos dois defensores de garrafão.

“Incrível, incrível”, disse Giannis quando perguntado sobre a defesa de Trent Jr. “É muito difícil defender um dos jogadores mais rápidos da NBA, sempre se manter na frente dele, navegar em meio às paredes e colocar seu corpo nesta situação. Mas isso foi que ele fez hoje e foi incrível”.

O Bucks ganhou o jogo de estreia na temporada por 124 a 109. Um dos principais motivos para isto foi a ineficiência de Maxey, que anotou 25 pontos em 32.3% de aproveitamento nos arremessos de quadra. Ao todo, ele tentou 31 bolas e acertou dez delas.

Trent Jr conseguiu pressionar o jovem armador do Sixers sem fazer falta. Seu trabalho de pés aliado ao seu controle corporal fez com que o ele fosse o destaque da defesa do Bucks no perímetro. Portanto, Maxey também ficou com 22.2% de aproveitamento nas bolas de três pontos, acertando duas de sete tentativas.

Então, o Bucks parece ter achado seu ala-armador. Trent Jr assinou um contrato mínimo de um ano por US$2 milhões com a equipe na offseason após o Toronto Raptors não atender seu pedido de US$25 milhões por ano. Desse modo, se juntou a Damian Lillard e ao técnico Doc Rivers, que tem amizade há anos.

Desde então, Trent Jr anotou dez pontos, um rebote e 1.3 assistência em três jogos com o Bucks. Seu aproveitamento de 36.4% nos arremessos de quadra mostra que ele ainda está pegando ritmo no ataque. No entanto, sua defesa faz com que isso não importe. O jogador de 25 anos tem sido titular e jogado uma média de 32 minutos por partida nesta temporada.

