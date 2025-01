Uma troca que levaria Zach LaVine ao Denver Nuggets aqueceu a NBA nas últimas semanas. E o jornal Denver Post atualizou como andam as negociações. Embora o o time do Colorado tenha melhorado na tabela, a chegada do astro do Bulls daria um outro grande pontuador ao lado de Nikola Jokic..

No entanto, a publicação afirma que, desde que o rumor sobre a troca iniciou, Jamal Murray “elevou o nível” e provou que a função de pontuador secundário é sua. Desde o início de dezembro, o armador tem médias de 21 pontos, seis assistências e aproveitamento de 41% de três pontos.

“Jimmy Butler é o nome de maior destaque e a personalidade mais marcante no mercado nesta temporada”, escreveu o Denver Post. “Mas, enquanto sua situação em Miami chegou a um impasse, LaVine surgiu como o melhor jogador disponível. Mesmo com o Nuggets em grande fase, ele é talentoso e versátil como pontuador para justificar consideração, em especial se Chicago estiver disposto a aceitar o contrato de Zeke Nnaji e Michael Porter Jr”.

Publicidade

Leia mais!

“No entanto, isso parece improvável, já que LaVine se torna um alvo cada vez mais popular no mercado de trocas, enquanto, em Denver, a melhora de Murray deve reduzir a busca por grandes nomes”, completou.

O nome de Zach LaVine está em diversos rumores de troca. Miami Heat, Phoenix Suns, Los Angeles Lakers, Milwaukee Bucks… No entanto, nenhuma decisão foi tomada até aqui. Dessa forma, o jogador tem médias de 24 pontos, cinco rebotes e cinco assistências, chutando mais de 40% para três pontos.

Publicidade

Suas boas performances atrapalham o Chicago Bulls, que busca perder para subir no draft. Assim, trocá-lo seria a opção ideal. Mas o mercado não vem se apresentando ideal para a equipe. Afinal, com um jogador desse calibre, o ideal seria conseguir, em retorno, escolhas de primeira rodada. E até aqui isso não vem se mostrado fácil ao Bulls.

E a situação do Nuggets agora que conseguiu recuperar Jamal Murray não pede mais a troca por Zach LaVine. Assim, um acordo não é mais visto como urgente. A equipe está em quarta na Conferência Oeste, mesmo após um começo ruim da temporada.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA