Jordan Williams lidera e Flamengo bate Bauru pelo NBB

Liderado por Jordan Williams, o Flamengo venceu o Bauru pelo NBB, no Maracanãzinho. No duelo realizado nesta sexta-feira (20), que teve a transmissão do Jumper Brasil, o rubro-negro levou a melhor por 94 a 79. Com o triunfo, o time carioca assegurou a vice-liderança da competição. Já o Dragão perde a segunda consecutiva no Rio de Janeiro (caiu para o Botafogo, há dois dias), mas permanece no quarto lugar.

A equipe visitante começou melhor o jogo, tanto que fez 20 a 16 no período inicial. No entanto, Jordan Williams foi simplesmente espetacular no segundo quarto e carregou o Flamengo a mais uma vitória sobre o Bauru. O ala estadunidense fez 18 pontos no período e a equipe da casa atropelou o Dragão. Com uma parcial de 39 a 15, os cariocas foram para o intervalo com uma vantagem de 20 pontos: 55 a 35. Williams, portanto, pontuou mais que o time adversário no segundo quarto.

No segundo tempo, o rubro-negro administrou o jogo. Dessa forma, a equipe mandante não deixou que Bauru encostasse no placar. Craque da partida, Jordan Williams terminou com 27 pontos e, assim, foi o cestinha na sétima vitória em casa do Flamengo no NBB. As únicas derrotas, aliás, foram para Corinthians e Minas. Além disso, o ala pegou nove rebotes. Ou seja, ficou perto de alcançar o duplo-duplo.

Pela equipe de Bauru, o destaque foi o ala-pivô Maciel. Cria da base do Flamengo, ele fez 20 pontos e nove rebotes. Já Dontrell Brite, cestinha do NBB 2024/25, anotou 17 pontos.

Os dois times encerram o primeiro turno da competição na próxima segunda-feira (23). Fora de casa, o Flamengo vai enfrentar o Paulistano. Bauru, por sua vez, segue no Rio de Janeiro para encarar o Vasco.

Por fim, a rodada do NBB, nessa sexta-feira, contou com mais uma vitória do Minas. Líder da competição, a equipe mineira bateu o Paulistano, em casa, por 86 a 82. O ala-pivô estadunidense Jeremy Hollowell foi o destaque, com 20 pontos e 12 rebotes. Ou seja, fez um duplo-duplo. Portanto, com o triunfo, o Minas encerra o primeiro turno do NBB no topo, com uma rodada de antecedência.

Kevin Crescenzi, por sua vez, foi o cestinha do time paulista, com 19 pontos. Assim, com o revés, o Paulistano fica sem chances de chegar à Copa Super 8.

(13-3) Flamengo 94 x 79 Bauru (10-6)

Flamengo

Jogador PTS REB AST STL BLK Jordan Williams 27 9 1 1 1 Ruan 16 6 2 1 0 Kayo 12 6 0 0 1 Taya Gallizzi 12 4 0 0 0

Três pontos: 11-24 (46%); Jordan Williams: 7-8

Bauru

Jogador PTS REB AST STL BLK Maciel 20 9 0 0 0 Dontrell Brite 17 4 5 3 0 Andrezão 12 8 1 1 0

Três pontos: 11-34 (32%); Maciel: 4-9

Classificação do NBB 2024/25

1- Minas: 14-2

2- Flamengo: 13-3

3- Brasília: 11-5

4- Bauru: 10-6

5- Pinheiros: 9-6

6- Vasco: 9-6

7- São Paulo: 9-6

8- Sesi Franca: 9-6

9- União Corinthians: 8-7

10- Paulistano: 7-9

11- Unifacisa: 7-10

12- São José: 7-10

13- Corinthians: 6-9

14- Pato: 6-10

15- Botafogo: 5-11

16- Mogi: 5-11

17- Fortaleza: 4-13

18- Caxias do Sul: 3-12

