Julius Randle faz a diferença que o Timberwolves queria na troca

A troca entre Karl-Anthony Towns e Julius Randle antes do início da temporada fez chover críticas para o Minnesota Timberwolves. Afinal, seu histórico recente de lesões e as performances ruins nos playoffs pelo New York Knicks apontavam que havia um claro vencedor na negociação.

Mas a versão de Randle no Timberwolves vem sendo diferente. O ala-pivô, que teve um triplo-duplo na vitória sobre o Golden State Warriors, assumiu de vez o papel de segunda opção de ataque do time, atrás de Anthony Edwards. Além, claro, de ajudar na organização ofensiva e na defesa.

“Nós precisamos muito dele. A gente precisava de tudo de Julius (Randle), de suas jogadas com muito esforço. Ele faz um grande trabalho apenas indo atrás de rebotes e fazendo coisas assim. Então, a gente precisou muito dele”, disse o técnico Chris Finch.

Na noite de sábado (10), Randle ajudou o Timberwolves com 24 pontos, 12 assistências e dez rebotes, além de três roubos de bola. O ala-pivô não foi tão bem nos arremessos de três (um acerto em seis tentativas), mas colaborou em vários aspectos.

Nos playoffs, Randle possui médias de 22.4 pontos e 6.4 passes decisivos pelo Timberwolves. São números superiores ao que fez na fase regular e nos mata-matas com a camisa do Knicks. Ou seja, ele vem tendo grande parcela no sucesso de seu time.

A troca que o Knicks fez com o Timberwolves mandou Donte DiVincenzo, além de Julius Randle. E DiVincenzo até não foi tão bem no terceiro jogo da série contra o Warriors, mas vem sendo uma das melhores opções saindo do banco de reservas. Portanto, o negócio deu ao time de Minnesota não só um jogador importante no quinteto titular. Resultou ainda em profundidade no leenco.

Enquanto isso, Randle e DiVincenzo facilitam o trabalho de Edwards, autor de 36 pontos contra o Warriors no jogo 3.

Mas a importância de Julius Randle não acontece apenas nos playoffs. Na fase regular, por exemplo, ele se machucou e ficou fora por todo o mês de fevereiro. O time teve apenas cinco vitórias em 13 jogos. Então, quando voltou, tudo foi bem diferente. O Timberwolves venceu 17 dos últimos 21 embates, sendo oito deles de forma consecutiva.

Já contra o Los Angeles Lakers, na primeira rodada dos playoffs, Julius Randle foi um dos grandes fatores para a vitória na série. Além de bater seu antigo time na NBA, ele acertou quase 40% dos arremessos de três.

Julius Randle e o Timberwolves lideram a série contra o Warriors por 2 a 1.

Contrato de Julius Randle

Apesar de ser um dos principais jogadores do Timberwolves nos playoffs da NBA, Randle tem opção de deixar seu acordo na offseason. Ele deve ser alvo de vários times, mas ainda pode optar por manter o contrato, de US$30.9 milhões.

Hoje, por conta de suas performances nos mata-matas, é provável que ele receba propostas mais lucrativas no mercado. No entanto, o camisa 30 falou sobre as chances de seguir em seu time.

“De cima a baixo, a franquia tem sido incrível. Eu adoro jogar com esses caras. A minha família está muito bem ma cidade. A gente ama o bairro onde mora. Nós todos amamos nossa casa. Meus filhos estão adorando Minnessota. E, do ponto de vista do basquete, eu adoro jogar aqui. Então, sabe, eu amo estar aqui”, disse Julius Randle, em abril.

Quando mais seu time vencer nos playoffs, mais próximo ele fica de estender o acordo.

