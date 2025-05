Playoffs: Séries semifinais apontam algo raro nos jogos

Algo muito diferente vem acontecendo nas séries semifinais dos playoffs da NBA: os visitantes estão vencendo quase todos os jogos. Além de rara, a situação mostra como os donos da casa não conseguem prevalecer em frente suas torcidas. Na rodada de sábado (10), por exemplo, os dois embates foram vencidos por Boston Celtics e Minnesota Timberwolves, que atuaram longe de seus domínios.

Apenas para ter uma ideia de como é muito longe do normal, na fase regular da NBA, os anfitriões venceram 54.1% dos jogos. Destes, 50.2% do Leste e 58.2% do Oeste. Então, na primeira rodada, o índice geral seguiu similar ao que acontece no lado do Oeste, com 58.1%. Foram 25 vitórias dos mandantes em 43 partidas.

Até aí, tudo normal. Mas nas séries semifinais de conferência, tanto Leste como Oeste, mostram um número bem diferente: os mandantes venceram apenas 16.7% dos jogos. De 12 embates, só dois ganharam em frente seus torcedores: Oklahoma City Thunder, na segunda partida contra o Denver Nuggets, e Minnesota Timberwolves, também na segunda diante do Golden State Warriors.

Na série entre Boston Celtics e New York Knicks, por exemplo, quem jogou fora, venceu. O mesmo acontece entre Cleveland Cavaliers e Indiana Pacers, por enquanto. No Oeste, Thunder e Timberwolves fizeram o “diferente”.

Até o fim da rodada de sábado dos playoffs da NBA, as quatro séries semifinais tiveram três jogos cada. Em todas elas o placar é o mesmo: 2 a 1.

Apenas entre 2013 e 2023, a vantagem de jogar em casa sempre foi uma vantagem. Na primeira rodada dos playoffs, os donos da casa venceram 59.82% dos jogos. É um número bem similar com o que aconteceu em 2024/25 (58.1%). Mas a diferença vem justamente nas semifinais. Afinal, no período era de 63.64%, muito longe dos atuais 16.7%. Então, nas finais de conferência, foram 61.06% contra 54.39% da decisão da NBA.

Pela primeira vez na história dos playoffs, o primeiro jogo de cada uma das semifinais de conferência foi com vitória do visitante. Vale lembrar que o sistema de mata-matas na NBA existe desde o primeiro ano da liga, em 1949. Naquela época, se classificavam quatro de cada lado. Ou seja, era uma marca que seguiu intacta por mais de sete décadas.

Mas o que acontece nas séries semifinais dos playoffs apontarem para jogos com vitórias de visitantes?

São situações únicas de cada uma das séries até aqui nos playoffs. Viradas espetaculares, lesões de jogadores muito importantes, além de domínio em cima de um adversário.

Nas semifinais entre Cavs e Pacers, o time de Ohio não contou com Darius Garland nos dois primeiros jogos, enquanto Evan Mobley e De’Andre Hunter não atuaram no segundo. Como resultado, Indiana venceu as duas em Cleveland. Os então desfalques voltaram à quadra no terceiro embate, agora em Indianapolis, e deu Cavaliers.

Já entre Celtics e Knicks, houve um “apagão” em Boston pelo time da casa. Dois, na verdade. Nas duas ocasiões, o time de Massachusetts chegou a abrir 20 pontos, mas perdeu em ambos. Já em Nova York, venceu o visitante em “recital” em que o anfitrião jamais liderou.

Por fim, no Oeste, Stephen Curry vinha bem no primeiro jogo contra o Timberwolves. Apesar de a partida acontecer fora de casa, Golden State abriu vantagem, mas Curry se machucou. O Warriors, ainda assim, conseguiu roubar o mando de quadra. Só que ele fez falta nos jogos seguintes e o time levou a virada em uma das séries que, até então, não havia um favorito declarado.

Agora, Thunder e Nuggets fazem jogos empolgantes nos playoffs. Denver venceu dois dos três jogos, sempre com um ritmo melhor no fim deles. O segundo embate foi bem diferente, com Oklahoma City vencendo por larga vantagem.

Neste domingo, os dois times voltam à quadra, mais uma vez em Denver. Depois, tem Cavs e Pacers, em Indianapolis.

