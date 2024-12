“Jonathan Kuminga precisa melhorar”, crítica Steve Kerr

A relação entre o promissor Jonathan Kuminga e o técnico Steve Kerr é um tema fixo nos últimos anos do Golden State Warriors. Entre alguns que defendem que o jogador ainda não está pronto e toma muitas decisões erradas e outros que pensam que o treinador é o grande culpado por não desenvolvê-lo, a questão divide opiniões. E bom, ganhou mais um capítulo nessa segunda-feira (23).

Antes da partida entre Warriors e Indiana Pacers, Kerr foi perguntado sobre o jovem e seu crescente papel na rotação em meio a atuações ruins nos últimos jogos. Então, o técnico não titubeou em criticar, sobretudo, a eficiência do ala nas últimas noites.

“O que posso dizer é que queremos que ele dê seu próximo passo. Mas ele não foi bem nos últimos dois jogos. Acho que em todos os termos, desde sua tomada de decisão e também os chutes que tentou. Eu não vou parar de treiná-lo e ajudá-lo nunca, mas ele precisa melhorar nisso”, disparou.

As últimas duas atuações do camisa 00, de fato, não haviam sido das melhores. Na vitória sobre o Minnesota Timberwolves, anotou 11 pontos e quatro rebotes, enquanto acertou apenas três de 11 arremessos. Isso rendeu outa crítica pública menos “direta” de Kerr, que falou sobre as decisões de seus jovens jogadores em quadra.

Antes disso, teve os mesmos 11 pontos e quatro rebotes no “desastre” da equipe contra o Memphis Grizzlies. Porém, foi ainda mais ineficiente, com dois acertos em 12 tentativas.

Mas as críticas do técnico não pegaram muito bem. A reação imediata de muitos torcedores nas redes sociais, foi criticar Steve Kerr, por falar tão abertamente sobre Jonathan Kuminga antes de um jogo.

Mas a resposta veio em quadra. Saindo do banco, ele foi o melhor jogador do Warriors contra Indiana, anotando 26 pontos, oito rebotes e quatro assistências. Além disso, acertou nove de 16 chutes e duas bolas de três. Porém, não foi o suficiente para vencer o duelo.

Ainda assim, a atuação rendeu elogios de Stephen Curry e do próprio Steve Kerr.

“Sim, foi um grande jogo. Esse é o Kuminga que queremos, agressivo, tocando muitas vezes o aro, fazendo bons passes a partir disso. Acima de tudo, um grande exemplo do que ele pode fazer”, afirmou o técnico.

Curry também foi por uma linha de elogiar a abordagem do camisa 00 no jogo, destacando sua agressividade.

“Ele é o nosso melhor jogador para atacar a cesta. Isso é decisivo para ele em suas melhores noites, gostamos disso. Em todas as vezes que ele é agressivo, nós estamos em uma boa posição. Então, amei o jogo de Kuminga hoje e a confiança com que ele atuou”, cravou o astro.

Jovem também falou

Com as idas e vindas sobre seu jogo e atuação, Kuminga também falou da forma como ele tem lidado com tudo isso ao longo de sua carreira.

“Não é fácil. Acredito que muitas pessoas no meu lugar, já teriam desistido de jogar basquete e precisariam de um terapeuta. Mas isso não me afeta. Eu sou quem sou, e sinto que isso não vai mudar. Enquanto eu estiver trabalhando todos os dias e ter meus companheiros de equipe me apoiando, farei tudo o que for ao meu alcance para ajudar nossa franquia”, explicou o jovem.

O ala certamente é o nome mais polarizador de opiniões em Golden State. Rumores dizem que ao mesmo tempo em que a franquia ainda aposta que ele será um jogador chave do futuro da equipe e a possível segunda estrela de Stephen Curry, outros afirmam que ele pode ser trocado em breve. Certamente um turbilhão de emoções, que deve se estender até a trade deadline de 2024/25. Aliás, ele também será um agente livre restrito ao fim da campanha.

