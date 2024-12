Pacers anula Stephen Curry, bate Warriors e vence quinta seguida

Ídolo do Golden State Warriors, Stephen Curry voltou a jogar mal, desta vez contra o Indiana Pacers. Curry anotou apenas dez pontos na derrota do Warriors, que jogava em casa (111 a 105) na noite de segunda-feira (23). Por outro lado, o Pacers segue em reabilitação na temporada 2024/25 da NBA. Foi a quinta vitória consecutiva do time de Indiana, que venceu as últimas quatro como visitante.

Aliás, até a grande sequência do momento, o Pacers tinha enormes problemas jogando fora de casa. O time somava três triunfos em 14 jogos longe de seus domínios. Agora, são sete em 18. Myles Turner liderou Indiana com 23 pontos e dez rebotes, enquanto Pascal Siakam produziu 20 pontos e cinco rebotes. Tyrese Haliburton, com 16 pontos e 12 assistências (apenas um erro de ataque), também teve grande participação.

Stephen Curry repete o jogo ruim que teve no último dia 19. Diante do Memphis Grizzlies, ele teve sua pior partida com a camisa do Warriors.

Enquanto isso, o Warriors viveu momentos diferentes diante do Pacers. A defesa funcionou, mas o ataque teve muitos problemas. Andrew Wiggins, que vinha com 44% de aproveitamento em três pontos, acertou apenas uma em sete tentativas.

O Pacers foi para os vestiários batendo o Warriors 62 a 54, enquanto Stephen Curry sofreu no primeiro tempo. O astro tinha, anté então, dois pontos, em lances livres. Mas mais que isso, ele terminou a primeira metade sem converter nenhuma cesta de quadra sequer.

Na volta do intervalo, o Warriors até melhorou, mas logo viu o Pacers abrir dez. A equipe de San Francisco não tinha respostas para Turner e Siakam, enquanto TJ McConnell explorava os arremessos de três (sem ser especialista no quesito). Mas uma boa sequência fez com que Golden State cortasse para quatro ao fim do terceiro quarto.

Por fim, nos 12 minutos decisivos, o Warriors virou no melhor momento de Stephen Curry e Andrew Wiggins. Só que Golden State não aproveitou e errou os próximos quatro arremessos. Apesar de Jonathan Kuminga tentar fazer com que os donos da casa seguissem na liderança, ninguém mais o acompanhava.

Então, quando restavam cerca de três minutos para acabar, Andrew Nembhard comandou para o Pacers e o Warriors caiu em casa.

Stephen Curry acertou apenas dois dos 13 arremessos, sendo dois em nove em três pontos. Em 35 minutos, o astro terminou com dez pontos, sete assistências e cinco rebotes. Kuminga saiu do banco para liderar o Warriors com 26 pontos e oito rebotes.

Agora, o Warriors encara o Los Angeles Lakers na rodada de Natal. Por outro lado, o Pacers enfrenta o Oklahoma City Thunder no dia 26.

