Jonathan Kuminga está longe de retorno no Warriors

O retorno de Jonathan Kuminga ao Golden State Warriors na NBA é incerto. O ala-pivô sofreu uma torção no tornozelo direito no dia 5 de janeiro. Porém, segundo o técnico Steve Kerr, a volta do jogador às quadras ainda “está longe” de acontecer, com ele sequer treinando em quadra.

“Jonathan Kuminga está melhorando, mas foi um entorse bem sério”, informou o técnico do Warriors. “Ele ainda não retomou os treinos em quadra. Enquanto isso, está fazendo reabilitação diariamente, trabalhando na força e pedalando na bicicleta. Então, está indo o melhor que pode. No entanto, está longe de estar pronto”, continuou.

Kuminga sofreu a torção no tornozelo direito durante a vitória contra o Memphis Grizzlies, no início do mês. A projeção inicial era de que a lesão o afastaria por 11 jogos. Portanto, até pelo menos o dia 6 de fevereiro, data da trade deadline. Mas com a atualização de Kerr, ainda é difícil prever uma nova data de retorno.

Publicidade

Após o duelo contra os Grizzlies, o ala-pivô explicou que a lesão atingiu a parte externa do tornozelo. Logo após sentir a contusão, ele notou algo diferente e pediu para sair de quadra. Desde então, Kuminga tem sido atendido por Rick Celebrini, médico do Warriors, para acelerar sua volta.

Leia mais!

No processo, ele seguiu em San Francisco, evitando viagens. Por outro lado, Kuminga não teve usar uma bota na perna, mas precisou de muletas no início para evitar forçar o tornozelo. “Deve demorar um pouco mais do que o normal para recuperar. Mas estou tentando da melhor maneira”, relatou.

Publicidade

Apesar disso, Jonathan Kuminga acredita que sua idade o ajudará a ter uma recuperação rápida e um retorno breve ao Warriors. Ele também recordou uma lesão recente no tornozelo. Na ocasião, conseguiu voltar rápido às quadras.

“Ainda sou jovem. Então, meu corpo se recupera mais rápido. Espero que desta vez seja assim, como da última vez que tive uma lesão no tornozelo, que cicatrizou rápido”, relembrou.

O desfalque de Kuminga tem sido um peso considerável para o time de San Francisco, já que ele vinha em boa fase nos últimos jogos. Em dezembro, por exemplo, ele teve médias de 21 pontos e 6,3 rebotes. Desde sua lesão, o Warriors perdeu quatro dos sete jogos que disputou.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA