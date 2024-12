Jogadores do Brooklyn Nets estariam na mira do Warriors, diz jornalista

O Golden State Warriors busca se reforçar para a sequência da temporada 2024/25. Após um início excelente, que deixou a equipe na disputa pelo Oeste, a diretoria enxergou a necessidade de ampliar o apoio a Stephen Curry e Draymond Green. Desse modo, de acordo com Shams Charania, da ESPN, o Warriors mira três jogadores do Brooklyn Nets.

Os nomes em questão são Dennis Schroder, Cam Johnson e Dorian Finney-Smith. Em grande temporada, os três vem liderando um Brooklyn Nets surpreendente, que ocupa a oitava colocação da Conferência Leste, embora em reconstrução. Desse modo, devem custar um valor elevado em caso de troca.

Aos 28 anos, Cam Johnson é o nome de maior valor entre os nomes. Na atual temporada, ele tem médias de 18.8 pontos, 4.3 rebotes e 2.9 assistências. Além disso, conta com um aproveitamento de 48.8% nos arremessos e 43.4% dos três pontos. Assim, é um defensor confiável e que poderia se alinhar ao estilo de jogo de Golden State.

Além disso, o ala tem um contrato no valor de US$ 22.6 milhões nas próximas duas temporadas. Ou seja, um acordo de baixo valor, que o torna ainda mais precioso no mercado de trocas.

Finney-Smith, por sua vez, se estabeleceu como um defensor de elite para o Nets. Além disso, em 2024/25, ele tem médias de 10.6 pontos, 4.3 rebotes e 43.2% dos três pontos. Como o companheiro, seu contrato também é interessante, com uma opção contratual para 2025/26.

Por fim, Dennis Schroder é um dos melhores armadores do Leste, até o momento. Com médias de 18.6 pontos, 6.5 assistências e 38.5% dos três pontos, o veterano é capaz de criar jogadas e ser um pontuador secundário. Uma função necessária para o Warriors, que perdeu De’Anthony Melton por lesão.

De acordo com Brian Lewis, do NY Post, porém, o preço por Schroder é alto. Afinal, por conta da sua boa temporada, o time de Brooklyn deve exigir pelo menos uma escolha de primeira rodada.

Para qualquer um dos jogadores do Brooklyn Nets, aliás, o Warriors terá que pagar um preço acima do mercado. Isso porque, eles se consolidaram como nomes de qualidade, enquanto a equipe do Leste tem exigido pacotes consideráveis por seus jogadores, como foi com Mikal Bridges na última offseason.

Portanto, os rumores apontam que Golden State pode oferecer Melton, escolhas de Draft e um jovem como Jonathan Kuminga ou Brandin Podziemski.

