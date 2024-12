Jogador do Raptors surpreende e elege melhor defensor da NBA

Davion Mitchell, do Toronto Raptors, é conhecido por sua defesa de alto nível, principalmente contra armadores adversários. Mas o jogador do Raptors foi um passo além e disse ser o melhor defensor da NBA na atualidade. Em entrevista coletiva, o jovem jogador justificou sua escolha.

“Eu amo o lado defensivo. E sinto que sou o melhor, honestamente. Marcando a bola, marcando sem bola. Sinto que esse é meu jogo”, disse. Mitchell também deixou claro que não é apenas um defensor de elite no um contra um, mas também é excelente defendendo sem a bola.

“Então, acho que a narrativa na NBA é que eu sou ruim sem a bola e sou muito bom com a bola. E acho que as pessoas confundem, dizendo: ‘ele é tão bom com a bola, mas precisa melhorar sem ela.’ Não, eu sou bom sem a bola também,” adicionou Mitchell. “Eu sou tão bom com a bola que é só isso que veem. E, em entrevistas anteriores, as pessoas dizem que eu preciso melhorar sem a bola. Então, agora criaram essa narrativa. Eu odeio isso, mas fazer o que? Sei que osso fazer ambos, com certeza”.

Além disso, o atleta ainda detalhou seu processo ao marcar jogadores muito bons. Recentemente, ele teve a tarefa de tentar conter Jalen Brunson, que é um dos principais armadores da liga.

“Eu sempre peço que me enviem todos os clipes de jogadas de adversário. O de Jalen Brunson tinha 20 minutos. Provavelmente assisti cinco vezes no mesmo dia. Então, eu queria ver o que ele tentava fazer”, revelou.

Dessa forma, o Raptors sabia o que esperar do jogador como defensor, e até agora ele correspondeu às expectativas na NBA. Foi no ataque que o ala-armador tem encontrado dificuldades. Ele está arremessando apenas 38.7% de quadra e 27,5% nas bolas de três. Assim, mesmo com sua defesa tão boa, é difícil justificar tê-lo em quadra em alguns momentos, principalmente em posses ofensivas.

Embora seja um dos jogadores favoritos da torcida, Mitchell ainda não evoluiu seu ataque na atual temporada. No entanto, sua defesa o coloca entre os candidatos ao melhor time defensivo da liga. Além dele, outros nomes que devem aparecer são Victor Wembanyama, Anthony Davis, Dyson Daniels e Jaren Jackson Jr.

O Toronto Raptors tem sete vitórias e 18 derrotas nessa temporada. A equipe é a 14ª colocada na Conferência Leste, e segue sem Scottie Barnes, seu principal jogador, fora com lesão desde o início de 2024/25.

