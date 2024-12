Jogador do Mavericks, Klay Thompson discute com torcedor

O início de Klay Thompson como jogador do Dallas Mavericks vem sendo de altos e baixos. Enquanto está longe de ser o astro que um dia foi, ele se alterna entre grandes e médias atuações. Ainda assim, o prestígio fora de quadra é imenso entre os torcedores. Não à toa, o ala-armador é sempre tietado por fãs que querem uma foto ou autógrafo.

Um momento de carinho dos fãs, porém, terminou em dicussão de Thompson com um torcedor. No domingo (29), enquanto assinava camisas e fotos, o jogador do Mavericks foi provocado por um entregador, que interrompeu a interação e falou: “Eu sou o único que não dá a mínima. Eu nem sei quem você é”.

Thompson, por sua vez, não deixou barato. Desse modo, ele respondeu: “Mas você está aí assistindo, seu inútil. Do que você está falando? Vá entregar sua encomenda? Faça o seu trabalho. Por que está parado aí? Vá fazer o seu trabalho. Esquisitão!”.

Publicidade

Klay Thompson discutindo com um entregador “Sou o único que tá pouco se f*dendo, nem sei quem é você p*rra” Klay: “Mas você tá aí parado assistindo, vagabundo. Vai fazer sua entrega, vai trabalhar, vai trabalhar, esquisitão” KFKFKFKKKKKKKpic.twitter.com/A0u4hEcF7Z Publicidade — NBA do Povo 🏀🇧🇷 (@NBAdoPovo) December 30, 2024

A reação de Thompson gerou uma onda de aplausos dos fãs. O entregador, enquanto isso, não apareceu repetindo mais nenhuma provocação. Ainda assim, ficou claro que ele decidiu tirar sarros dos torcedores que tietavam o jogador do Mavs. Entretanto, o quatro vezes campeão da NBA decidiu reagir.

Publicidade

Leia mais!

Dentro de quadra, por sua vez, Klay Thompson está em sua primeira temporada como jogador do Mavericks. Após 13 anos no Golden State Warriors, o ala-armador cumpre um papel de menos prestígio, como um coadjuvante de Kyrie Irving e Luka Doncic. Ainda assim, tem médias de 14.1 pontos, 41.% nos arremessos e 38% dos três pontos.

Apesar de não fazer seu melhor ano na NBA, o veterano atingiu um feito histórico. Durante a Rodada de Natal, o especialista do perímetro superou Reggie Miller em bolas triplas convertidas na história da liga. Sendo assim, Thompson está atrás somente de Stephen Curry, James Harden, Ray Allen e Damian Lillard.

Publicidade

“É um sonho se tornando realidade. Vou comemorar essa noite porque você pensa em todas as horas que passou treinando, em todos os arremessos que fez na vida”, disse Klay Thompson. “Superar um ícone como Reggie [Miller] é algo surreal para mim, sendo um garoto que cresceu nos anos 90 e o assisti acertar tantos lances decisivos, batalhar contra os melhores de todos os tempos e dar tudo em quadra”.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA