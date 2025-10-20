Jogador do Lakers quer defender seleção de Luka Doncic

No domingo (19), o jogador do Los Angeles Lakers, Jaxson Hayes, revelou desejo de atuar ao lado de Luka Doncic na seleção da Eslovênia. Apesar de ter nascido nos Estados Unidos, o pivô gostaria de disputar competições FIBA pelo país do leste europeu. Aliás, ele já estaria atrás de cidadania para poder atuar ao lado do companheiro de time, também em partidas de seleções.

Continua após a publicidade

O jogador do Los Angeles Lakers contou que seu agente, Bill Duffy, que também gerencia a carreira de Luka Doncic, já tinha dado a ideia antes mesmo de atuarem juntos. O pivô de 25 anos, que nasceu em Oklahoma, disse que a seleção eslovena permite um cidadão naturalizado em seu elenco para competições FIBA e ele quer ocupar essa vaga.

Então, Jaxson Hayes contou qual foi sua principal motivação para ser jogador da seleção de outro país. Para ele, a convocação dos EUA não é justa, mesmo que ele preferisse atuar pelo time americano.

Continua após a publicidade

“Os EUA não fazem seletivas abertas. E eu sinto que há caras que eles convidam para treinos e jogos que não deveriam estar lá. Eu quero poder jogar nesse palco internacional e vou fazer o que for preciso para isso. Claro que eu adoraria representar meu próprio país, mas não fazemos seletivas abertas. Então, é assim que as coisas são aqui”, disse Hayes.

Leia mais!

Enquanto isso, o técnico do Lakers, JJ Redick, disse aprovar que o pivô defenda a Eslovênia ao lado de Luka Doncic. Afinal, isso desenvolveria mais “química” entre os jogadores.

Continua após a publicidade

“Tive experiências ao jogar pelos EUA e todas foram inestimáveis ​​para mim. Isso porque você aprende com grandes jogadores. E, em alguns aspectos, você também aprende uma maneira diferente de jogar. O basquete FIBA é muito diferente. E acho que, para Hayes, se isso acontecer será incrível ter essa conexão e química com o Luka”, avaliou o treinador.

Luka Doncic levou a Eslovênia às quartas de final do EuroBasket de 2025 durante a offseason da NBA. O astro terminou média de 34.7 pontos por jogo. Portanto, a melhor marca um jogador no torneio europeu desde que Nikos Galis conseguiu 35.6 pontos pela Grécia em 1989.

Continua após a publicidade

Agora, o próximo grande torneio para a Eslovênia pode ser a Copa do Mundo FIBA ​​de 2027, em Doha, no Catar. Há seis janelas classificatórias para garantir uma vaga no Mundial, que começa em novembro. No entanto, apenas duas delas não vão coincidir com a temporada da NBA. Ou seja, torna a participação de Doncic e Hayes pouco provável.

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA