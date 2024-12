Jogador do Lakers, Austin Reaves revela: “Meu irmão me batia todo dia”

Austin Reaves é um jogador importante no elenco do Los Angeles Lakers. O ala-armador ganhou destaque por sua postura guerreira dentro de quadra e por “incendiar” algumas partidas a favor de sua equipe na NBA. No entanto, após a última vitória do time, ele deu uma declaração curiosa sobre como se tornou um atleta tão resiliente.

Retornando de lesão diante do Memphis Grizzlies, o atleta de 26 anos jogou com alguns hematomas e dores. Dessa forma, Austin Reaves explicou que é um jogador acostumado com dores, pois seu irmão mais velho o batia todos os dias.

“Meu irmão costumava me bater pra valer todos os dias,” disse Reaves. “Crescendo como irmão mais novo, você nunca ganha nada. Isso virou quase instintivo. Minha família inteira nunca me deixou ganhar nada. Meus pais me derrotavam em qualquer coisa que jogassem comigo. Meu irmão me batia até eu ficar velho o suficiente para conseguir me defender”.

Porém, apesar de ter sofrido durante o início de sua vida, Austin Reaves afirmou que não teria mudado nada de seu passado que o ajudou a chegar no Lakers e se tornar um jogador da NBA.

“Eu não ia querer de outro jeito”, continuou Reaves. “Sinto que, se eles tivessem sido mais complacentes comigo, eu não estaria onde estou agora,. Então, obrigado a todos vocês. Mas, sim, eu perdi muito. Meu irmão me castigava bastante”.

Além disso, sobre sua lesão, o camisa 15 explicou que ficar de fora por conta de um problema físico é sempre frustrante.

“Sempre que você não pode calçar os tênis e ir à guerra com os caras do time e a comissão técnica, é frustrante”, disse Reaves. “Sinto que estar lá pode nos ajudar a ter sucesso, e eu não consegui estar em quadra. Não tanto pelos jogos consecutivos que joguei, mas mais pelo fato de não poder estar lá me divertindo ao lado deles. Mas as coisas acontecem, me machuquei e usei essas duas semanas para garantir que, quando eu estivesse pronto para voltar à quadra, me sentiria muito bem fazendo isso. Então, estou feliz por estar de volta”, encerrou o jogador do Lakers.

