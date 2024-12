“Time com Austin Reaves entre melhores jogadores não vence título”, detona executivo

O Los Angeles Lakers não está em boa fase na NBA. Então, de acordo com Dave McMenamin, da ESPN, um executivo da Conferência Leste indica que o problema é na montagem de elenco. O membro da liga disse que um time com Austin Reaves entre os principais jogadores não é candidato ao título.

“E eu adoro Austin Reaves, acho que ele é um jogador de basquete muito bom. Mas se ele for o seu terceiro melhor jogador, você não é um candidato ao título. Simplesmente não é”, disse o executivo à ESPN. “Se você colocasse Austin Reaves no Oklahoma City Thunder ou no Boston Celtics, ele provavelmente seria o quinto, talvez até o sexto melhor jogador desses elencos”, concluiu.

Dessa forma, o elenco de apoio do Lakers é o principal ponto de críticas ao time. Afinal, embora Reaves estivesse jogando bem antes de sua lesão, com médias superiores a 16 pontos por jogo, o resto dos atletas não segue na mesma toada. Christian Wood, Jaxson Hayes, Gabe Vincent e Cam Reddish são jogadores que têm agregado pouco em Los Angeles.

Embora o novato Dalton Knecht seja uma grata surpresa na rotação, ainda faltam outros jogadores à altura, segundo o executivo anônimo.

“AD e LeBron precisam de consistência do restante do grupo”, disse. “O único em quem eles realmente confiam é o Austin. Ele finalmente chegou ao ponto de não depender tanto desses caras. O restante do grupo deveria fazer o mesmo. Muitos não sabem como jogar com eles porque acham que só precisam entregar a bola para AD e LeBron e esperar um passe. Eles acabam forçando arremessos no final do cronômetro porque é quando recebem a bola”.

Assim, a equipe segue tentando encaixar suas peças. Com 13 vitórias e 12 derrotas, o Lakers ocupa a 11ª posição da Conferência Oeste. Austin Reaves e o resto dos jogadores terão que trabalhar para levar o time aos playoffs.

É especulado que o Lakers seja ativo no mercado de trocas nas próximas semanas. Jonas Valanciunas, do Washington Wizards, é um nome cotado como reforço. Além disso, Herb Jones, do New Orleans Pelicans, também é mencionado. Entretanto, nada concreto até agora.

